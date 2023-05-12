В селе Юлдус разбирают завалы после пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области трактора начали расчищать завалы в селе Юлдус Шадринского округа, которое сгорело в масштабном пожаре. Об этом сообщается в telegram-канале администрации округа.

«В селе Юлдус Шадринского округа идет расчистка территорий сгоревших домов. Сегодня здесь работает 11 единиц техники», — сообщают в мэрии округа. В разборе завалов на пепелище участвуют трактора и КамаАЗы. После этого в селе начнут заново отстраивать дома.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более 500 жилых домов и порядка пяти тысяч строений. В огне погибли свыше 20 человек. Больше всего из населенных пунктов пострадали микрорайон Смолино города Кургана и селе Юлдус Шадринского округа. С 7 мая в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.