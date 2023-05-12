Трактора прибыли расчищать завалы на пепелище курганского села. Видео

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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус
В селе Юлдус разбирают завалы после пожара Фото:

В Курганской области трактора начали расчищать завалы в селе Юлдус Шадринского округа, которое сгорело в масштабном пожаре. Об этом сообщается в telegram-канале администрации округа.

«В селе Юлдус Шадринского округа идет расчистка территорий сгоревших домов. Сегодня здесь работает 11 единиц техники», — сообщают в мэрии округа. В разборе завалов на пепелище участвуют трактора и КамаАЗы. После этого в селе начнут заново отстраивать дома.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более 500 жилых домов и порядка пяти тысяч строений. В огне погибли свыше 20 человек. Больше всего из населенных пунктов пострадали микрорайон Смолино города Кургана и селе Юлдус Шадринского округа. С 7 мая в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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В Курганской области трактора начали расчищать завалы в селе Юлдус Шадринского округа, которое сгорело в масштабном пожаре. Об этом сообщается в telegram-канале администрации округа. «В селе Юлдус Шадринского округа идет расчистка территорий сгоревших домов. Сегодня здесь работает 11 единиц техники», — сообщают в мэрии округа. В разборе завалов на пепелище участвуют трактора и КамаАЗы. После этого в селе начнут заново отстраивать дома. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более 500 жилых домов и порядка пяти тысяч строений. В огне погибли свыше 20 человек. Больше всего из населенных пунктов пострадали микрорайон Смолино города Кургана и селе Юлдус Шадринского округа. С 7 мая в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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