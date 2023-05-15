15 мая 2023

Экс-чекисту из «Газпрома» готовят высокий пост во власти Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание Думы города. Сургут, чиновник, портфель, рука с портфелем
По статусу спикер думы — второй человек в городской власти Фото:

Спикером новой гордумы Екатеринбурга может стать бывший сотрудник свердловского УФСБ Сергей Павленко — подполковник запаса. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти.

По его словам, фамилию Павленко чиновники обсуждают в частных разговорах. При этом известно, что в начале апреля мэр Алексей Орлов пытался предложить губернатору Евгению Куйвашеву другого кандидата — якобы кого-то из бюджетников, — но глава региона тему обсуждать не стал, отложив интригу до осени.

Новость по теме
УФСБ сорвало план соратника Куйвашева на выборах в Екатеринбурге

В своей биографии на сайте предварительно голосования Павленко рассказал, что отдал органам госбезопасности 20 лет, в составе спецподразделения «Альфа» участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. С подачи ведомства его и включили в списки кандидатов, которых поддержат на праймериз «Единой России», а затем (если победит) и на основных выборах в думу. Павленко идет в округе №25 (Чкаловский район). Сейчас он трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома».

Действующий председатель думы — бывший милиционер Игорь Володин — покидать пост не намерен. Его покровитель, миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») ведет в думу целый пул кандидатов, в том числе тех, кого Куйвашев не согласовал (но и не заблокировал).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикером новой гордумы Екатеринбурга может стать бывший сотрудник свердловского УФСБ Сергей Павленко — подполковник запаса. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти. По его словам, фамилию Павленко чиновники обсуждают в частных разговорах. При этом известно, что в начале апреля мэр Алексей Орлов пытался предложить губернатору Евгению Куйвашеву другого кандидата — якобы кого-то из бюджетников, — но глава региона тему обсуждать не стал, отложив интригу до осени. В своей биографии на сайте предварительно голосования Павленко рассказал, что отдал органам госбезопасности 20 лет, в составе спецподразделения «Альфа» участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. С подачи ведомства его и включили в списки кандидатов, которых поддержат на праймериз «Единой России», а затем (если победит) и на основных выборах в думу. Павленко идет в округе №25 (Чкаловский район). Сейчас он трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома». Действующий председатель думы — бывший милиционер Игорь Володин — покидать пост не намерен. Его покровитель, миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») ведет в думу целый пул кандидатов, в том числе тех, кого Куйвашев не согласовал (но и не заблокировал).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...