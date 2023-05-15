Экс-чекисту из «Газпрома» готовят высокий пост во власти Екатеринбурга

Спикером новой гордумы Екатеринбурга может стать бывший сотрудник свердловского УФСБ Сергей Павленко — подполковник запаса. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти.
По его словам, фамилию Павленко чиновники обсуждают в частных разговорах. При этом известно, что в начале апреля мэр Алексей Орлов пытался предложить губернатору Евгению Куйвашеву другого кандидата — якобы кого-то из бюджетников, — но глава региона тему обсуждать не стал, отложив интригу до осени.
В своей биографии на сайте предварительно голосования Павленко рассказал, что отдал органам госбезопасности 20 лет, в составе спецподразделения «Альфа» участвовал в боевых действиях, в 2014—2016 годах занимал одну из руководящих должностей в УФСБ. С подачи ведомства его и включили в списки кандидатов, которых поддержат на праймериз «Единой России», а затем (если победит) и на основных выборах в думу. Павленко идет в округе №25 (Чкаловский район). Сейчас он трудится замначальника службы безопасности в филиале «Газпрома».
Действующий председатель думы — бывший милиционер Игорь Володин — покидать пост не намерен. Его покровитель, миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») ведет в думу целый пул кандидатов, в том числе тех, кого Куйвашев не согласовал (но и не заблокировал).
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