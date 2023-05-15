Орлов пригласил екатеринбуржцев на ночную экскурсию в мэрию. Видео

В «Ночь музеев» администрация Екатеринбурга превратится в музей и проведет экскурсию

16 мая 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

В «Ночь музеев» мэрия Екатеринбурга распахнет свои двери для гостей. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Екатеринбурга станет одной из площадок «Ночи музеев», которая стартует в Свердловской области 20 мая. Глава города пригласил всех желающих на экскурсию, его видеообращение опубликовано в telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга». «Дорогие друзья, в эту субботу состоится грандиозное событие — „Ночь музеев“. И впервые в юбилейном для нашего города году одной из площадок станет здание администрации города. Я вас приглашаю на удивительную экскурсию!», — обратился к землякам Орлов. Название экскурсии — «Коридоры власти. 300 лет истории Екатеринбурга в одном здании». Сначала гостей поведут вокруг здания мэрии, расскажут его историю. Потом все желающие смогут подняться с первого этажа на самый верх, обойти и осмотреть администрацию изнутри и даже заглянуть в зал заседаний. «В кабинет Орлова никого не пустят», — подчеркнул при этом источник агентства в мэрии. Ранее в Екатеринбурге возле Водонапорной башни открылся самый маленький выставочный зал площадью менее половины квадратного метра. В «Ночь музеев» на крошечной площадке представят уникальную выставку живописи.

Администрация Екатеринбурга станет одной из площадок «Ночи музеев», которая стартует в Свердловской области 20 мая. Глава города пригласил всех желающих на экскурсию, его видеообращение опубликовано в telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга». «Дорогие друзья, в эту субботу состоится грандиозное событие — „Ночь музеев“. И впервые в юбилейном для нашего города году одной из площадок станет здание администрации города. Я вас приглашаю на удивительную экскурсию!», — обратился к землякам Орлов. Название экскурсии — «Коридоры власти. 300 лет истории Екатеринбурга в одном здании». Сначала гостей поведут вокруг здания мэрии, расскажут его историю. Потом все желающие смогут подняться с первого этажа на самый верх, обойти и осмотреть администрацию изнутри и даже заглянуть в зал заседаний. «В кабинет Орлова никого не пустят», — подчеркнул при этом источник агентства в мэрии. Ранее в Екатеринбурге возле Водонапорной башни открылся самый маленький выставочный зал площадью менее половины квадратного метра. В «Ночь музеев» на крошечной площадке представят уникальную выставку живописи.