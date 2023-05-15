15 мая 2023

В ХМАО полиция поставила точку в истории школьницы с косичками в цветах флага Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета движения «За возрождение Урала». Челябинск, косы, девочка, прическа
Полиция ХМАО не нашла нарушений в действиях матери девочки с косами в цветах украинского флага Фото:

В ХМАО полиция провела проверку по заявлению директора школы № 1 Пыть-Яха на мать девочки, прическа которой была оформлена в цветах украинского флага. Пресс-служба полиции сообщила агентству, что признаков правонарушения в действиях матери ребенка не нашли.

«Родительницу девочки проверяли по статье 5.35 КоАП РФ. Признаков правонарушения, предусмотренных в данной статье, в действиях матери не выявили», — ответили корреспонденту URA.RU в полиции.

В ситуации разбиралось подразделение ведомства по делам несовершеннолетних. На запрос в администрацию Пыть-Яха агентству ответили, что проводят проверку по информации, размещенной в сети.

Ранее URA. RU писало, что в Пыть-Яхе директор школы №1 сообщила в полицию о том, что одна из школьниц накануне 9 мая пришла в образовательное учреждение с косичками в цветах флага Украины. В волосы были вплетены желто-синие ленты.

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В ХМАО полиция провела проверку по заявлению директора школы № 1 Пыть-Яха на мать девочки, прическа которой была оформлена в цветах украинского флага. Пресс-служба полиции сообщила агентству, что признаков правонарушения в действиях матери ребенка не нашли. «Родительницу девочки проверяли по статье 5.35 КоАП РФ. Признаков правонарушения, предусмотренных в данной статье, в действиях матери не выявили», — ответили корреспонденту URA.RU в полиции. В ситуации разбиралось подразделение ведомства по делам несовершеннолетних. На запрос в администрацию Пыть-Яха агентству ответили, что проводят проверку по информации, размещенной в сети. Ранее URA. RU писало, что в Пыть-Яхе директор школы №1 сообщила в полицию о том, что одна из школьниц накануне 9 мая пришла в образовательное учреждение с косичками в цветах флага Украины. В волосы были вплетены желто-синие ленты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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