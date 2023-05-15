В ЯНАО осудят мигрантку за продажу наркотиков и попытку дать взятку полицейскому

16 мая 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

23-летняя мигрантка из ближнего зарубежья распространяла наркотики Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительницу другого государства будут судить за распространение наркотиков в Салехарде (ЯНАО). Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, чтобы избежать наказания мигрантка предлагала полицейскому 300 тысяч рублей. «По данным следствия, в январе 2023 года в Салехард прибыла 23-летняя мигрантка из ближнего зарубежья с целью незаконного распространения наркотических средств жителям города. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 21 января сотрудники ОНК ОМВД России по городу Салехард задержали обвиняемую. При личном досмотре при ней обнаружено наркотическое средство в крупном размере. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, женщина предложила сотруднику полиции 300 тысяч рублей», — уточнили там. При этом правоохранитель отказался от взятки и сообщил об этом в дежурную часть полиции. Пока шло следствие обвиняемая находилась под стражей. Сейчас следователям удалось собрать достаточно доказательств в отношении иностранки. Дело с обвинением передали в суд. Ранее сообщалось, что на Ямале полицейский отказался от взятки. Тогда мигрантка подозревалась в указанном преступлении.

Жительницу другого государства будут судить за распространение наркотиков в Салехарде (ЯНАО). Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, чтобы избежать наказания мигрантка предлагала полицейскому 300 тысяч рублей. «По данным следствия, в январе 2023 года в Салехард прибыла 23-летняя мигрантка из ближнего зарубежья с целью незаконного распространения наркотических средств жителям города. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 21 января сотрудники ОНК ОМВД России по городу Салехард задержали обвиняемую. При личном досмотре при ней обнаружено наркотическое средство в крупном размере. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, женщина предложила сотруднику полиции 300 тысяч рублей», — уточнили там. При этом правоохранитель отказался от взятки и сообщил об этом в дежурную часть полиции. Пока шло следствие обвиняемая находилась под стражей. Сейчас следователям удалось собрать достаточно доказательств в отношении иностранки. Дело с обвинением передали в суд. Ранее сообщалось, что на Ямале полицейский отказался от взятки. Тогда мигрантка подозревалась в указанном преступлении.