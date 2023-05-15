15 мая 2023
14 мая 2023

В ЯНАО осудят мигрантку за продажу наркотиков и попытку дать взятку полицейскому

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
23-летняя мигрантка из ближнего зарубежья распространяла наркотики Фото:

Жительницу другого государства будут судить за распространение наркотиков в Салехарде (ЯНАО). Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, чтобы избежать наказания мигрантка предлагала полицейскому 300 тысяч рублей.

«По данным следствия, в январе 2023 года в Салехард прибыла 23-летняя мигрантка из ближнего зарубежья с целью незаконного распространения наркотических средств жителям города. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 21 января сотрудники ОНК ОМВД России по городу Салехард задержали обвиняемую. При личном досмотре при ней обнаружено наркотическое средство в крупном размере. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, женщина предложила сотруднику полиции 300 тысяч рублей», — уточнили там.

При этом правоохранитель отказался от взятки и сообщил об этом в дежурную часть полиции. Пока шло следствие обвиняемая находилась под стражей. Сейчас следователям удалось собрать достаточно доказательств в отношении иностранки. Дело с обвинением передали в суд.

Ранее сообщалось, что на Ямале полицейский отказался от взятки. Тогда мигрантка подозревалась в указанном преступлении.

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Жительницу другого государства будут судить за распространение наркотиков в Салехарде (ЯНАО). Как сообщили в окружном управлении следственного комитета, чтобы избежать наказания мигрантка предлагала полицейскому 300 тысяч рублей. «По данным следствия, в январе 2023 года в Салехард прибыла 23-летняя мигрантка из ближнего зарубежья с целью незаконного распространения наркотических средств жителям города. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 21 января сотрудники ОНК ОМВД России по городу Салехард задержали обвиняемую. При личном досмотре при ней обнаружено наркотическое средство в крупном размере. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, женщина предложила сотруднику полиции 300 тысяч рублей», — уточнили там. При этом правоохранитель отказался от взятки и сообщил об этом в дежурную часть полиции. Пока шло следствие обвиняемая находилась под стражей. Сейчас следователям удалось собрать достаточно доказательств в отношении иностранки. Дело с обвинением передали в суд. Ранее сообщалось, что на Ямале полицейский отказался от взятки. Тогда мигрантка подозревалась в указанном преступлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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