«Уралвагонзавод» поблагодарил Кадырова за слова о непобедимом танке

«Уралвагонзавод» поблагодарил Кадырова, похвалившего модернизацию танка Т-72
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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров похвалил характеристики модернизированного Т-72 Фото:

Директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, похвалившего новый модернизированный танк Т-72, производящийся на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ.

«Спасибо, Рамзан Ахматович, за Вашу оценку от всех тех, кто сегодня день и ночь, не жалея себя делает танки в Нижнем Тагиле От рабочих, инженеров, конструкторов. Когда едины — мы непобедимы! Победа будет за нами!» — приводятся слова Мешкова в telegram-канале «Уралвагонзавода».

Ранее Кадыров похвалил танк, сообщив, что его показатели существенно превосходят характеристики главного танка США Abrams. Глава Чечни подчеркнул, что в случае столкновения модернизированного Т-72 с зарубежными аналогами российская машина проявит все свои преимущества. Отдельно Кадыров похвалил камеру заднего хода, которой оснащен танк.

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Директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, похвалившего новый модернизированный танк Т-72, производящийся на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ. «Спасибо, Рамзан Ахматович, за Вашу оценку от всех тех, кто сегодня день и ночь, не жалея себя делает танки в Нижнем Тагиле От рабочих, инженеров, конструкторов. Когда едины — мы непобедимы! Победа будет за нами!» — приводятся слова Мешкова в telegram-канале «Уралвагонзавода». Ранее Кадыров похвалил танк, сообщив, что его показатели существенно превосходят характеристики главного танка США Abrams. Глава Чечни подчеркнул, что в случае столкновения модернизированного Т-72 с зарубежными аналогами российская машина проявит все свои преимущества. Отдельно Кадыров похвалил камеру заднего хода, которой оснащен танк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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