«Уралвагонзавод» поблагодарил Кадырова за слова о непобедимом танке

«Уралвагонзавод» поблагодарил Кадырова, похвалившего модернизацию танка Т-72

16 мая 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров похвалил характеристики модернизированного Т-72 Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, похвалившего новый модернизированный танк Т-72, производящийся на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ. «Спасибо, Рамзан Ахматович, за Вашу оценку от всех тех, кто сегодня день и ночь, не жалея себя делает танки в Нижнем Тагиле От рабочих, инженеров, конструкторов. Когда едины — мы непобедимы! Победа будет за нами!» — приводятся слова Мешкова в telegram-канале «Уралвагонзавода». Ранее Кадыров похвалил танк, сообщив, что его показатели существенно превосходят характеристики главного танка США Abrams. Глава Чечни подчеркнул, что в случае столкновения модернизированного Т-72 с зарубежными аналогами российская машина проявит все свои преимущества. Отдельно Кадыров похвалил камеру заднего хода, которой оснащен танк.

Директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, похвалившего новый модернизированный танк Т-72, производящийся на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ. «Спасибо, Рамзан Ахматович, за Вашу оценку от всех тех, кто сегодня день и ночь, не жалея себя делает танки в Нижнем Тагиле От рабочих, инженеров, конструкторов. Когда едины — мы непобедимы! Победа будет за нами!» — приводятся слова Мешкова в telegram-канале «Уралвагонзавода». Ранее Кадыров похвалил танк, сообщив, что его показатели существенно превосходят характеристики главного танка США Abrams. Глава Чечни подчеркнул, что в случае столкновения модернизированного Т-72 с зарубежными аналогами российская машина проявит все свои преимущества. Отдельно Кадыров похвалил камеру заднего хода, которой оснащен танк.