В курганском вузе выросли зарплаты у руководителей, при этом у подчиненных снизились. Скрин

16 мая 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Вузы опубликовали сведения о зарплатах за 2022 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском государственном университете за год у руководства выросла среднемесячная зарплата на 40 тысяч рублей, при этом средняя зарплата сотрудников вуза снизилась почти на 700 рублей. Данные о зарплатах за 2022 год опубликованы на сайте КГУ. «Среднемесячная заработная плата за 2022 года: ректор — 294 997,4 рублей, первый проректор — 243 002 рублей, главный бухгалтер — 168 632,8 рублей. Среднемесячная зарплата работников КГУ — 51017,7 рублей», — указано в документе. Если сравнить со средней зарплатой в вузе за 2021 год, то у руководителей зарплата выросла почти на 40 тысяч рублей. Ректор Надежда Дубив годом ранее в среднем получала в месяц 255 964 рублей, первый проректор — 209 902 рублей, главбух — 125 212 рублей. При этом среднемесячная зарплата сотрудников КГУ (без учета руководства) снизилась почти на 700 рублей (51707 рублей за 2021 год). В данных по зарплатам в КГУ за 2022 год появилась новая строка — среднемесячная зарплата проректора по молодежной политике (75 тысяч рублей). Этой должности ранее не было. Исполняющий обязанности ректора Шадринского педагогического университета Артур Дзиов в 2022 году в среднем получал в месяц 195 291,15 рублей, что на 14 тысяч рублей меньше, чем в 2021 году, когда он работал без приставки «и.о.». Четыре и. о. проректора ШГПУ в прошлом году получали в среднем больше 141-161 тысяч рублей в месяц, а главбух — больше 152 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом зарплаты проректоров выросли немного, но должностей стало больше (ранее было указано два проректора). Среднемесячная зарплата работников ШГПУ увеличилась с 44,2 тысяч рублей (2021 год) до 49,7 тысяч рублей (2022 год). URA.RU писало, что в главном вузе Кургана подорожал ремонт в одном из корпусов. Капитальный ремонт спортивного зала в корпусе № 1 по адресу: г. Курган, ул. Советская, 63 вырос на 1,4 миллиона рублей. скрин: kgsu.ru скрин: kgsu.ru скрин: shgpi.edu.ru скрин: shgpi.edu.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганском государственном университете за год у руководства выросла среднемесячная зарплата на 40 тысяч рублей, при этом средняя зарплата сотрудников вуза снизилась почти на 700 рублей. Данные о зарплатах за 2022 год опубликованы на сайте КГУ. «Среднемесячная заработная плата за 2022 года: ректор — 294 997,4 рублей, первый проректор — 243 002 рублей, главный бухгалтер — 168 632,8 рублей. Среднемесячная зарплата работников КГУ — 51017,7 рублей», — указано в документе. Если сравнить со средней зарплатой в вузе за 2021 год, то у руководителей зарплата выросла почти на 40 тысяч рублей. Ректор Надежда Дубив годом ранее в среднем получала в месяц 255 964 рублей, первый проректор — 209 902 рублей, главбух — 125 212 рублей. При этом среднемесячная зарплата сотрудников КГУ (без учета руководства) снизилась почти на 700 рублей (51707 рублей за 2021 год). В данных по зарплатам в КГУ за 2022 год появилась новая строка — среднемесячная зарплата проректора по молодежной политике (75 тысяч рублей). Этой должности ранее не было. Исполняющий обязанности ректора Шадринского педагогического университета Артур Дзиов в 2022 году в среднем получал в месяц 195 291,15 рублей, что на 14 тысяч рублей меньше, чем в 2021 году, когда он работал без приставки «и.о.». Четыре и. о. проректора ШГПУ в прошлом году получали в среднем больше 141-161 тысяч рублей в месяц, а главбух — больше 152 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом зарплаты проректоров выросли немного, но должностей стало больше (ранее было указано два проректора). Среднемесячная зарплата работников ШГПУ увеличилась с 44,2 тысяч рублей (2021 год) до 49,7 тысяч рублей (2022 год). URA.RU писало, что в главном вузе Кургана подорожал ремонт в одном из корпусов. Капитальный ремонт спортивного зала в корпусе № 1 по адресу: г. Курган, ул. Советская, 63 вырос на 1,4 миллиона рублей.