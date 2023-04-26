В Кургане выросла цена капремонт спортзала в КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском государственном университете (КГУ) выросла стоимость контракта на капитальный ремонт спортзала. Увеличение цены составило почти 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Объект закупки: капитальный ремонт спортивного зала в корпусе № 1 по адресу: г. Курган, ул. Советская, 63. Сведения о контракте из реестра контрактов. Подрядчик: ООО „Строительное управление № 1“. Цена контракта на 24 апреля 2023 года: 15 286 182 рублей», — говорится в документе. В начале января контракт на выполнение ремонтных работ стоил порядка 13,9 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане резко подорожало строительство спорткомплекса. Стоимость контракта за две недели выросла на 14 млн рублей. Подрядчиком на объекте в микрорайоне Восточный выступает «Курганстальмост». Также сообщалось, что на 20 млн рублей поднялась цена на строительство ФОКа в микрорайоне Заозерный. Контракт увеличился до 196,4 млн рублей.