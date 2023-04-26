26 апреля 2023

В главном вузе Кургана подорожал ремонт в одном из корпусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа Кетово. Курган, спортзал, школа кетово
В Кургане выросла цена капремонт спортзала в КГУ Фото:

В Курганском государственном университете (КГУ) выросла стоимость контракта на капитальный ремонт спортзала. Увеличение цены составило почти 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Объект закупки: капитальный ремонт спортивного зала в корпусе № 1 по адресу: г. Курган, ул. Советская, 63. Сведения о контракте из реестра контрактов. Подрядчик: ООО „Строительное управление № 1“. Цена контракта на 24 апреля 2023 года: 15 286 182 рублей», — говорится в документе. В начале января контракт на выполнение ремонтных работ стоил порядка 13,9 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане резко подорожало строительство спорткомплекса. Стоимость контракта за две недели выросла на 14 млн рублей. Подрядчиком на объекте в микрорайоне Восточный выступает «Курганстальмост». Также сообщалось, что на 20 млн рублей поднялась цена на строительство ФОКа в микрорайоне Заозерный. Контракт увеличился до 196,4 млн рублей.

Контракт на капремонт спортзала КГУ увеличился почти на 1,4 млн рублей
Контракт на капремонт спортзала КГУ увеличился почти на 1,4 млн рублей

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганском государственном университете (КГУ) выросла стоимость контракта на капитальный ремонт спортзала. Увеличение цены составило почти 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: капитальный ремонт спортивного зала в корпусе № 1 по адресу: г. Курган, ул. Советская, 63. Сведения о контракте из реестра контрактов. Подрядчик: ООО „Строительное управление № 1“. Цена контракта на 24 апреля 2023 года: 15 286 182 рублей», — говорится в документе. В начале января контракт на выполнение ремонтных работ стоил порядка 13,9 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане резко подорожало строительство спорткомплекса. Стоимость контракта за две недели выросла на 14 млн рублей. Подрядчиком на объекте в микрорайоне Восточный выступает «Курганстальмост». Также сообщалось, что на 20 млн рублей поднялась цена на строительство ФОКа в микрорайоне Заозерный. Контракт увеличился до 196,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...