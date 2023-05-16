ФСБ задержала украинку за шпионаж против ВС РФ

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День Победы. Челябинск, фсб, празднование 9 мая
Украинская шпионка передавала информацию об ВС РФ, сообщили в ФСБ РФ Фото:

ФСБ задержала шпионку с Украины, которая передавала информацию о российских военных объектах и вооруженных силах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ России задержала за шпионаж гражданку Украины», — передает сообщение ЦОС РИА Новости. Там добавили, что она передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки «Восток», которая принимала участие в спецоперации на Украине. Силами ФСБ были изъяты технические средства осуществления шпионажа, заключили в ЦОС.

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ФСБ задержала шпионку с Украины, которая передавала информацию о российских военных объектах и вооруженных силах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «ФСБ России задержала за шпионаж гражданку Украины», — передает сообщение ЦОС РИА Новости. Там добавили, что она передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки «Восток», которая принимала участие в спецоперации на Украине. Силами ФСБ были изъяты технические средства осуществления шпионажа, заключили в ЦОС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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