В Кремле осудили использование Украиной фосфорных снарядов

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Россия осуждает применение фосфорных снарядов украинскими войсками, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Применение Украиной запрещенных фосфорных снарядов при ударе по Белгородской области является неприемлемым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В целом, мы решительным образом осуждаем применение Украиной фосфорных боеприпасов. СВО продолжается и будет продолжаться, чтобы этого не было», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар с применением фосфорных бомб по территории Белгородской области. Под обстрел попало два села.

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Применение Украиной запрещенных фосфорных снарядов при ударе по Белгородской области является неприемлемым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В целом, мы решительным образом осуждаем применение Украиной фосфорных боеприпасов. СВО продолжается и будет продолжаться, чтобы этого не было», — заявил Песков. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар с применением фосфорных бомб по территории Белгородской области. Под обстрел попало два села.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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