В Кремле осудили использование Украиной фосфорных снарядов

Россия осуждает применение фосфорных снарядов украинскими войсками, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Применение Украиной запрещенных фосфорных снарядов при ударе по Белгородской области является неприемлемым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«В целом, мы решительным образом осуждаем применение Украиной фосфорных боеприпасов. СВО продолжается и будет продолжаться, чтобы этого не было», — заявил Песков.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар с применением фосфорных бомб по территории Белгородской области. Под обстрел попало два села.
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