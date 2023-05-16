В Кремле пока не принято решение о продлении зерновой сделки

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
В Кремле не принято решение о продлении зерновой сделки Фото:
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Решение о продлении зерновой сделки пока не принято. Также нет информации о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет [решения]. Когда решение будет принято, мы вас проинформируем», — отметил Песков.

Срок действия зерновой сделки заканчивается 18 мая. Ранее она была продлена на 60 дней. Между тем условия сделки, касающиеся российских интересов, не выполняются с первого дня действия соглашения.

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Решение о продлении зерновой сделки пока не принято. Также нет информации о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет [решения]. Когда решение будет принято, мы вас проинформируем», — отметил Песков. Срок действия зерновой сделки заканчивается 18 мая. Ранее она была продлена на 60 дней. Между тем условия сделки, касающиеся российских интересов, не выполняются с первого дня действия соглашения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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