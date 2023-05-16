В Кремле пока не принято решение о продлении зерновой сделки

В Кремле не принято решение о продлении зерновой сделки
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Решение о продлении зерновой сделки пока не принято. Также нет информации о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Нет [решения]. Когда решение будет принято, мы вас проинформируем», — отметил Песков.
Срок действия зерновой сделки заканчивается 18 мая. Ранее она была продлена на 60 дней. Между тем условия сделки, касающиеся российских интересов, не выполняются с первого дня действия соглашения.
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