Тюменцам продают туры на Ямал дороже, чем путевки в Турцию

16 мая 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

За время тура тюменцы смогут посетить Новый Уренгой, Надым и Салехард Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жителям Тюмени предлагают купить тур в ЯНАО за 97 800 рублей с человека. Как сообщается на сайте туроператора «Ямалия Ленд», в стоимость поездки не входит перелет до Ямала. За меньшую сумму тюменцы могут приобрести путевки в Турцию. «Тур „Путешествие на Ямал“. Дополнительно оплачивается авиа или ж/д проезд до города Новый Уренгой и обратно. Стоимость тура на 1 человека составляет: группа от 5 человек — 115 400 рублей, 10 — 104 300 рублей; 15 — 97 800 рублей», — указано на сайте туроператора. Продолжительность путешествия составляет шесть дней. За это время тюменцы смогут посетить Новый Уренгой, Надым и Салехард. В стоимость тура входит проживание, трансфер, экскурсии, страхование от несчастного случая и сувениры. За меньшую стоимость жители могут отдохнуть в Турции. По данным компании «1001 Тур», за 78 тысяч рублей с человека тюменцам предлагают отправиться на шесть дней в четырехзвездочный отель, расположенный в Алании. «На территории отеля предусмотрены развлечения на любой вкус: бар, баня, аэробика. Номера отеля также обустроены с максимальным комфортом: балкон, дополнительная кровать, интернет и прочие удобства. Типы питания: все включено», — сообщается на сайте компании.

Жителям Тюмени предлагают купить тур в ЯНАО за 97 800 рублей с человека. Как сообщается на сайте туроператора «Ямалия Ленд», в стоимость поездки не входит перелет до Ямала. За меньшую сумму тюменцы могут приобрести путевки в Турцию. «Тур „Путешествие на Ямал“. Дополнительно оплачивается авиа или ж/д проезд до города Новый Уренгой и обратно. Стоимость тура на 1 человека составляет: группа от 5 человек — 115 400 рублей, 10 — 104 300 рублей; 15 — 97 800 рублей», — указано на сайте туроператора. Продолжительность путешествия составляет шесть дней. За это время тюменцы смогут посетить Новый Уренгой, Надым и Салехард. В стоимость тура входит проживание, трансфер, экскурсии, страхование от несчастного случая и сувениры. За меньшую стоимость жители могут отдохнуть в Турции. По данным компании «1001 Тур», за 78 тысяч рублей с человека тюменцам предлагают отправиться на шесть дней в четырехзвездочный отель, расположенный в Алании. «На территории отеля предусмотрены развлечения на любой вкус: бар, баня, аэробика. Номера отеля также обустроены с максимальным комфортом: балкон, дополнительная кровать, интернет и прочие удобства. Типы питания: все включено», — сообщается на сайте компании.