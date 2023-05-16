В Минобороны раскрыли подробности взрывов в Киеве

Российская армия ударила «Кинжалами» по украинским базам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия нанесла удар по украинским базам. Об этом сообщили в Минобороны России. Во время атаки был поражен ЗРК Patriot.
«Сегодня ночью нанесен удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран», —
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