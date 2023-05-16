В Минобороны раскрыли подробности взрывов в Киеве

Минобороны России: гиперзвуковой комплекс «Кинжал» уничтожил в Киеве ЗРК Patriot
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Российская армия ударила «Кинжалами» по украинским базам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия нанесла удар по украинским базам. Об этом сообщили в Минобороны России. Во время атаки был поражен ЗРК Patriot.

«Сегодня ночью нанесен удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран», — сообщили в Минобороны. Сообщение было опубликовано в telegram-канале ведомства. При атаках был применен ракетный комплекс «Кинжал». Цель удара была достигнута.

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Российская армия нанесла удар по украинским базам. Об этом сообщили в Минобороны России. Во время атаки был поражен ЗРК Patriot. «Сегодня ночью нанесен удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран», — сообщили в Минобороны. Сообщение было опубликовано в telegram-канале ведомства. При атаках был применен ракетный комплекс «Кинжал». Цель удара была достигнута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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