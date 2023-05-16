Georgian Airways будут летать в Россию из Тбилиси с 20 мая

Грузинская авиакомпания возобновляет рейсы в Россию
Рейсы в Россию из Грузии возобновятся с 20 мая. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации Грузии. Авиакомпания Georgian Airways будет совершать 7 рейсов в неделю.
«Открывается направление регулярных рейсов Тбилиси — Москва — Тбилиси», —
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