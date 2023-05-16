Georgian Airways будут летать в Россию из Тбилиси с 20 мая

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, взлет, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Грузинская авиакомпания возобновляет рейсы в Россию Фото:

Рейсы в Россию из Грузии возобновятся с 20 мая. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации Грузии. Авиакомпания Georgian Airways будет совершать 7 рейсов в неделю.

«Открывается направление регулярных рейсов Тбилиси — Москва — Тбилиси», — сообщили в грузинском издании Timer G со ссылкой на агентстве гражданской авиации Грузии. Перелеты будет осуществлять грузинская авиационная компания Georgian Airways.

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Рейсы в Россию из Грузии возобновятся с 20 мая. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации Грузии. Авиакомпания Georgian Airways будет совершать 7 рейсов в неделю. «Открывается направление регулярных рейсов Тбилиси — Москва — Тбилиси», — сообщили в грузинском издании Timer G со ссылкой на агентстве гражданской авиации Грузии. Перелеты будет осуществлять грузинская авиационная компания Georgian Airways.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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