Свердловский экономист Калугин призвал не вкладываться в валюту

Вкладываться в валюту уже поздно, это стало понятно еще полтора месяца назад — в момент девальвации рубля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал свердловский экономист Виталий Калугин.
«Вкладываться в валюту уже несколько поздно, я это говорил еще полтора месяца назад, когда пришла девальвация рубля. На прошлой неделе, когда рубль укреплялся, он дошел лишь до 75,2. Вряд ли в этот момент его покупали. Сейчас рубль достиг своих рубежей девальвации на ближайшие 3-4 месяца и возможно будет стоить против доллара в районе 77-80», — сказал собеседник агентства.
По мнению экономиста, покупать доллар на нынешнем уровне нет смысла. «Продать его потом за 90 рублей — не так заметно, а по 100-110 рублей уже вряд ли получится», — добавил Виталий Калугин.
Ранее URA.RU писало, что клиенты свердловского банка получили письма, в которых им посоветовали избавиться от долларов на своих счетах. Причиной стала возможная заморозка счетов.
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