В Челябинске арестовали похитителей подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
За похищенного мальчика злоумышленники требовали выкуп Фото:

Курчатовский районный суд Челябинска 16 мая вынес постановление об аресте двух мужчин, причастных к вымогательству при похищении 15-летнего челябинца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Курчатовский районный суд 16 мая вынес постановление об аресте двух жителей Челябинска, обвиняемых по статье 163 ч. 2 пункты „а“, „в“ УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия). Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 июля 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе районного суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, отмечают в пресс-службе. Курчатовский районный суд 17 мая также будет рассматривать меру пресечения в отношении третьего фигуранта уголовного дела.

Ранее в Челябинске полицейские установили четырех мужчин, которые могли быть причастны к исчезновению подростка в микрорайоне Парковый 14 мая. Неизвестные удерживали мальчика в лесу за улицей Александра Шмакова. Они позвонили отцу школьника и требовали за него выкуп в размере 85 тысяч рублей.

После того, как похищенного школьника нашли, его отец в социальных сетях поблагодарил всех, кто собирался на поиски его сына. Он отметил, что с ребенком все нормально и он проходит медицинское обследование. По факту похищения школьника и вымогательству возбуждено уголовное дело.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курчатовский районный суд Челябинска 16 мая вынес постановление об аресте двух мужчин, причастных к вымогательству при похищении 15-летнего челябинца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Курчатовский районный суд 16 мая вынес постановление об аресте двух жителей Челябинска, обвиняемых по статье 163 ч. 2 пункты „а“, „в“ УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия). Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 июля 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе районного суда. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, отмечают в пресс-службе. Курчатовский районный суд 17 мая также будет рассматривать меру пресечения в отношении третьего фигуранта уголовного дела. Ранее в Челябинске полицейские установили четырех мужчин, которые могли быть причастны к исчезновению подростка в микрорайоне Парковый 14 мая. Неизвестные удерживали мальчика в лесу за улицей Александра Шмакова. Они позвонили отцу школьника и требовали за него выкуп в размере 85 тысяч рублей. После того, как похищенного школьника нашли, его отец в социальных сетях поблагодарил всех, кто собирался на поиски его сына. Он отметил, что с ребенком все нормально и он проходит медицинское обследование. По факту похищения школьника и вымогательству возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...