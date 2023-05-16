В Челябинске арестовали похитителей подростка

За похищенного мальчика злоумышленники требовали выкуп Фото: Илья Московец © URA.RU

Курчатовский районный суд Челябинска 16 мая вынес постановление об аресте двух мужчин, причастных к вымогательству при похищении 15-летнего челябинца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Курчатовский районный суд 16 мая вынес постановление об аресте двух жителей Челябинска, обвиняемых по статье 163 ч. 2 пункты „а“, „в“ УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия). Суд удовлетворил ходатайства следователя, постановив избрать в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 июля 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе районного суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, отмечают в пресс-службе. Курчатовский районный суд 17 мая также будет рассматривать меру пресечения в отношении третьего фигуранта уголовного дела.

Ранее в Челябинске полицейские установили четырех мужчин, которые могли быть причастны к исчезновению подростка в микрорайоне Парковый 14 мая. Неизвестные удерживали мальчика в лесу за улицей Александра Шмакова. Они позвонили отцу школьника и требовали за него выкуп в размере 85 тысяч рублей.

После того, как похищенного школьника нашли, его отец в социальных сетях поблагодарил всех, кто собирался на поиски его сына. Он отметил, что с ребенком все нормально и он проходит медицинское обследование. По факту похищения школьника и вымогательству возбуждено уголовное дело.