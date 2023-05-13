Полицейские в Челябинске проверят четырех причастных к исчезновению подростка

14 мая 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

За мальчика требовали выкуп в размере 85 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске полицейские установили четырех мужчин, причастных к исчезновению подростка в микрорайоне Парковый 14 мая. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. «Завершены оперативные мероприятия по проверке поступившего сообщения о совершенном противоправном деянии в отношении подростка. Установлены четыре участника инцидента», — отметили в ведомстве. Все подозреваемые доставлены в отдел полиции Курчатовского района для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции также продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ранее в telegram-канале «Парковый Live» появилась информация об исчезновении подростка. Мальчика якобы удерживали неизвестные мужчины в лесу за улицей Александра Шмакова и требовали за него выкуп в размере 85 тысяч рублей.

В Челябинске полицейские установили четырех мужчин, причастных к исчезновению подростка в микрорайоне Парковый 14 мая. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. «Завершены оперативные мероприятия по проверке поступившего сообщения о совершенном противоправном деянии в отношении подростка. Установлены четыре участника инцидента», — отметили в ведомстве. Все подозреваемые доставлены в отдел полиции Курчатовского района для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции также продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ранее в telegram-канале «Парковый Live» появилась информация об исчезновении подростка. Мальчика якобы удерживали неизвестные мужчины в лесу за улицей Александра Шмакова и требовали за него выкуп в размере 85 тысяч рублей.