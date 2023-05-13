13 мая 2023
12 мая 2023

Полицейские в Челябинске проверят четырех причастных к исчезновению подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, наушники, школьник, подросток, юноша
За мальчика требовали выкуп в размере 85 тысяч рублей Фото:

В Челябинске полицейские установили четырех мужчин, причастных к исчезновению подростка в микрорайоне Парковый 14 мая. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Завершены оперативные мероприятия по проверке поступившего сообщения о совершенном противоправном деянии в отношении подростка. Установлены четыре участника инцидента», — отметили в ведомстве.

Все подозреваемые доставлены в отдел полиции Курчатовского района для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции также продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в telegram-канале «Парковый Live» появилась информация об исчезновении подростка. Мальчика якобы удерживали неизвестные мужчины в лесу за улицей Александра Шмакова и требовали за него выкуп в размере 85 тысяч рублей.

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В Челябинске полицейские установили четырех мужчин, причастных к исчезновению подростка в микрорайоне Парковый 14 мая. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области. «Завершены оперативные мероприятия по проверке поступившего сообщения о совершенном противоправном деянии в отношении подростка. Установлены четыре участника инцидента», — отметили в ведомстве. Все подозреваемые доставлены в отдел полиции Курчатовского района для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции также продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ранее в telegram-канале «Парковый Live» появилась информация об исчезновении подростка. Мальчика якобы удерживали неизвестные мужчины в лесу за улицей Александра Шмакова и требовали за него выкуп в размере 85 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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