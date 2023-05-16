В Microsoft объяснили причину массовой блокировки Xbox в России

Массовая блокировка игровых приставок Xbox на территории России произошла из-за международных санкций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Microsoft, которая является владельцем бренда Xbox.
«Как мы сообщили в марте 2022 года. Microsoft приостанавливает многие направления своего бизнеса в России. В соответствии с международно-правовыми санкциями», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании Microsoft в ответ на запрос о причинах блокировки консолей Xbox на территории Российской Федерации.
4 марта 2022 года компания Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг на российском рынке. Однако до 4 мая 2023 года у владельцев Xbox не возникало проблем с использованием приставок. «4 мая система начала выдавать сообщение об ошибке 0×80A40401: „Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна“. С этим столкнулись тысячи игроков по всей России. Одним помогла смена адреса DNS на приставке или роутере, другим ничего не помогает. Тут как повезет. При этом официально Microsoft о блокировке Xbox на территории России ничего не объявляла», — сообщил URA.RU один из игроков.
Ранее агентство писало о том, что жители России начали массово выставлять на продажу приставки серии Xbox из-за того, что многие из них перестали работать. На сайтах бесплатных объявлений стоимость консолей снизилась на 30 — 40%.
США и страны ЕС ввели экономические санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого рынок РФ начали покидать крупные зарубежные компании.
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