В Microsoft объяснили причину массовой блокировки Xbox в России

Microsoft официально объявила о блокировке Xbox в России из-за международных санкций
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Пользователи Xbox столкнулись с массовой блокировкой приставок 4 мая 2023 года Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Массовая блокировка игровых приставок Xbox на территории России произошла из-за международных санкций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Microsoft, которая является владельцем бренда Xbox.

«Как мы сообщили в марте 2022 года. Microsoft приостанавливает многие направления своего бизнеса в России. В соответствии с международно-правовыми санкциями», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании Microsoft в ответ на запрос о причинах блокировки консолей Xbox на территории Российской Федерации.

4 марта 2022 года компания Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг на российском рынке. Однако до 4 мая 2023 года у владельцев Xbox не возникало проблем с использованием приставок. «4 мая система начала выдавать сообщение об ошибке 0×80A40401: „Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна“. С этим столкнулись тысячи игроков по всей России. Одним помогла смена адреса DNS на приставке или роутере, другим ничего не помогает. Тут как повезет. При этом официально Microsoft о блокировке Xbox на территории России ничего не объявляла», — сообщил URA.RU один из игроков.

Ранее агентство писало о том, что жители России начали массово выставлять на продажу приставки серии Xbox из-за того, что многие из них перестали работать. На сайтах бесплатных объявлений стоимость консолей снизилась на 30 — 40%.

США и страны ЕС ввели экономические санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого рынок РФ начали покидать крупные зарубежные компании.

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Массовая блокировка игровых приставок Xbox на территории России произошла из-за международных санкций. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Microsoft, которая является владельцем бренда Xbox. «Как мы сообщили в марте 2022 года. Microsoft приостанавливает многие направления своего бизнеса в России. В соответствии с международно-правовыми санкциями», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании Microsoft в ответ на запрос о причинах блокировки консолей Xbox на территории Российской Федерации. 4 марта 2022 года компания Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг на российском рынке. Однако до 4 мая 2023 года у владельцев Xbox не возникало проблем с использованием приставок. «4 мая система начала выдавать сообщение об ошибке 0×80A40401: „Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна“. С этим столкнулись тысячи игроков по всей России. Одним помогла смена адреса DNS на приставке или роутере, другим ничего не помогает. Тут как повезет. При этом официально Microsoft о блокировке Xbox на территории России ничего не объявляла», — сообщил URA.RU один из игроков. Ранее агентство писало о том, что жители России начали массово выставлять на продажу приставки серии Xbox из-за того, что многие из них перестали работать. На сайтах бесплатных объявлений стоимость консолей снизилась на 30 — 40%. США и страны ЕС ввели экономические санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого рынок РФ начали покидать крупные зарубежные компании.
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