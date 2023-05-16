Юрист дал советы работодателям в Перми при отправке сотрудников на военные сборы

16 мая 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

На период проведения военных сборов работодатель должен платить сотрудникам зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми работодатели, чьи сотрудники участвуют в военных сборах, должны сохранять за ними рабочее место и платить зарплату. Впоследствии затраты можно компенсировать за счет военкомата. Такие советы дал юрист портала SuperJob Александр Южалин, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. «На время прохождения военных сборов, а также в указанные в повестках дни подготовки к ним, работники должны быть освобождены от работы с сохранением средней зарплаты. Основанием для такого освобождения является повестка. На время сборов за работником должно быть сохранено место работы. Расходы на выплату среднего заработка в период военных сборов впоследствии можно компенсировать за счет военкомата, который призвал работника на сборы», — отмечает пресс-служба сервиса. Для получения компенсации работодатель предоставляет в военкомат необходимый пакет документов. Также юрист напоминает, что «продолжительность военного сбора не может превышать двух месяцев». Военные сборы проводятся в России ежегодно. В этом году указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, президент Владимир Путин подписал 10 мая. URA.RU рассказывало о том, кто освобождается от военных сборов, а также о том, как правильно к ним подготовиться.

В Перми работодатели, чьи сотрудники участвуют в военных сборах, должны сохранять за ними рабочее место и платить зарплату. Впоследствии затраты можно компенсировать за счет военкомата. Такие советы дал юрист портала SuperJob Александр Южалин, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. «На время прохождения военных сборов, а также в указанные в повестках дни подготовки к ним, работники должны быть освобождены от работы с сохранением средней зарплаты. Основанием для такого освобождения является повестка. На время сборов за работником должно быть сохранено место работы. Расходы на выплату среднего заработка в период военных сборов впоследствии можно компенсировать за счет военкомата, который призвал работника на сборы», — отмечает пресс-служба сервиса. Для получения компенсации работодатель предоставляет в военкомат необходимый пакет документов. Также юрист напоминает, что «продолжительность военного сбора не может превышать двух месяцев». Военные сборы проводятся в России ежегодно. В этом году указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, президент Владимир Путин подписал 10 мая. URA.RU рассказывало о том, кто освобождается от военных сборов, а также о том, как правильно к ним подготовиться.