Как подготовиться к военным сборам

12 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Для подготовки к военным сбором необходимо посетить медицинское освидетельствование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. URA.RU рассказывает, как подготовиться к военным сбором. Новость по теме Кто освобожден от военных сборов. Инфографика Нужно ли посещать военкомат? В военкомат будет необходимо прийти по повестке. После сотрудники военного комиссариата направят гражданина на медицинское освидетельствование, по итогам которого будет вынесен вердикт о допуске к военным сборам. Началом военных сборов считается день отправки гражданина из военного комиссариата к месту проведения мероприятия. Что нужно взять с собой на военные сборы? Прежде всего необходимо взять все основные документы, подтверждающие личность: паспорт, приписное, военный билет (если имеется). Кроме того, необходимо не забыть медицинский полис и документы с места работы. Не рекомендуется брать хрупкий смартфон, так как он может сломаться в ходе учений. Лучшим выбором будет кнопочный телефон. Обязательно необходимо запастить одеждой. Рекомендуется взять с собой несколько комплектов термобелья, футболок и носков. Для приема пищи будет необходим нож и свой набор столовых приборов. Запасаться продуктами не нужно, но можно взять еду, годную не больше одних суток. Кроме того, необходимо позаботиться о средствах гигиены: зубочистки, паста, гель для бриться. Во всех воинских частях имеется дежурная аптечка. Однако не будет лишним взять набор необходимых медикаментов. Например, походную аптечку с пластырями, салфетками, мазями для тела и обезболивающими средствами. Ранее URA.RU рассказывало, чем военные сборы отличаются от мобилизации. Депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев объясняли значимость сборов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. URA.RU рассказывает, как подготовиться к военным сбором. Нужно ли посещать военкомат? В военкомат будет необходимо прийти по повестке. После сотрудники военного комиссариата направят гражданина на медицинское освидетельствование, по итогам которого будет вынесен вердикт о допуске к военным сборам. Началом военных сборов считается день отправки гражданина из военного комиссариата к месту проведения мероприятия. Что нужно взять с собой на военные сборы? Прежде всего необходимо взять все основные документы, подтверждающие личность: паспорт, приписное, военный билет (если имеется). Кроме того, необходимо не забыть медицинский полис и документы с места работы. Не рекомендуется брать хрупкий смартфон, так как он может сломаться в ходе учений. Лучшим выбором будет кнопочный телефон. Обязательно необходимо запастить одеждой. Рекомендуется взять с собой несколько комплектов термобелья, футболок и носков. Для приема пищи будет необходим нож и свой набор столовых приборов. Запасаться продуктами не нужно, но можно взять еду, годную не больше одних суток. Кроме того, необходимо позаботиться о средствах гигиены: зубочистки, паста, гель для бриться. Во всех воинских частях имеется дежурная аптечка. Однако не будет лишним взять набор необходимых медикаментов. Например, походную аптечку с пластырями, салфетками, мазями для тела и обезболивающими средствами. Ранее URA.RU рассказывало, чем военные сборы отличаются от мобилизации. Депутаты Госдумы Евгений Лебедев и Виктор Соболев объясняли значимость сборов.