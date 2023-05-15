МЧС раскрыло подробности взрыва на газопроводе в ХМАО

МЧС раскрыло подробности взрыва на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорск» в ХМАО. Теlegram-канал «Югра Z Официально» сообщает, что возгорание произошло при проведении ремонтных работ.
«По сообщению МЧС Югры, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Первое сообщение о происшествии поступило в 14:37 местного времени, по состоянию на 15:45 горение на месте происшествия отсутствовало», — указано в публикации
На месте происшествия работают 11 единиц техники, 29 сотрудников служб спасения. Угрозы для жителей и предприятий района нет, поскольку участок трубопровода находится в 30 км от населенного пункта.
Ранее URA.RU писало, что на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорск» произошел взрыв. Пострадали шестеро человек.
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