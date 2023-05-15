15 мая 2023

МЧС раскрыло подробности взрыва на газопроводе в ХМАО

МЧС: взрыв на газопроводе в ХМАО произошел во время ремонтных работ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, задымление, спасатель, шоссе тюнина, смог , дым
На месте взрыва на трубопроводе работают службы спасения Фото:

МЧС раскрыло подробности взрыва на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорск» в ХМАО. Теlegram-канал «Югра Z Официально» сообщает, что возгорание произошло при проведении ремонтных работ.

«По сообщению МЧС Югры, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Первое сообщение о происшествии поступило в 14:37 местного времени, по состоянию на 15:45 горение на месте происшествия отсутствовало», — указано в публикации

На месте происшествия работают 11 единиц техники, 29 сотрудников служб спасения. Угрозы для жителей и предприятий района нет, поскольку участок трубопровода находится в 30 км от населенного пункта.

Ранее URA.RU писало, что на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорск» произошел взрыв. Пострадали шестеро человек.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МЧС раскрыло подробности взрыва на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорск» в ХМАО. Теlegram-канал «Югра Z Официально» сообщает, что возгорание произошло при проведении ремонтных работ. «По сообщению МЧС Югры, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Первое сообщение о происшествии поступило в 14:37 местного времени, по состоянию на 15:45 горение на месте происшествия отсутствовало», — указано в публикации На месте происшествия работают 11 единиц техники, 29 сотрудников служб спасения. Угрозы для жителей и предприятий района нет, поскольку участок трубопровода находится в 30 км от населенного пункта. Ранее URA.RU писало, что на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорск» произошел взрыв. Пострадали шестеро человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...