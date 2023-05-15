В депздраве ХМАО сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на газопроводе

В депздраве ХМАО рассказали о пострадавших при взрыве во время ремонтных работ на газопроводе в Белоярском районе. Директор депздрава Алексей Добровольский в своем telegram-канале сообщил, что пострадали шесть человек.
«Из шести пострадавших один погибший, пять — в тяжелом состоянии. В настоящее время осуществляется эвакуация пострадавших вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани», — сообщил Добровольский.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Пострадавших эвакуировали на санборту в Нягань. Тем временем следователи уже выехали на место взрыва газопровода в ХМАО.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.