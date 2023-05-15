15 мая 2023

В депздраве ХМАО сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на газопроводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Пятерых пострадавших при взрыве доставляют вертолетом в больницу Нягани Фото:

В депздраве ХМАО рассказали о пострадавших при взрыве во время ремонтных работ на газопроводе в Белоярском районе. Директор депздрава Алексей Добровольский в своем telegram-канале сообщил, что пострадали шесть человек.

«Из шести пострадавших один погибший, пять — в тяжелом состоянии. В настоящее время осуществляется эвакуация пострадавших вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани», — сообщил Добровольский.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Пострадавших эвакуировали на санборту в Нягань. Тем временем следователи уже выехали на место взрыва газопровода в ХМАО.

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В депздраве ХМАО рассказали о пострадавших при взрыве во время ремонтных работ на газопроводе в Белоярском районе. Директор депздрава Алексей Добровольский в своем telegram-канале сообщил, что пострадали шесть человек. «Из шести пострадавших один погибший, пять — в тяжелом состоянии. В настоящее время осуществляется эвакуация пострадавших вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани», — сообщил Добровольский. Ранее URA.RU рассказывало, что в Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Пострадавших эвакуировали на санборту в Нягань. Тем временем следователи уже выехали на место взрыва газопровода в ХМАО.
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