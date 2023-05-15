15 мая 2023

Следователи выехали на место взрыва газопровода в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газопровод рядом с дачами. Сургут, экскаватор, газопровод, прокладка газопровода, подземная прокладка
В результате ЧП погиб человек Фото:

Следственная группа СКР по ХМАО выехала на место взрыва на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Дело о взрыве на газопроводе в Белоярском районе передали в следственный комитет. Оперативная группа уже выехала на место взрыва», — сообщил источник.

Детали произошедшего пока не разглашаются. Официальная версия будет озвучена позднее. После того, как следователи проведут осмотр места ЧП.

Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе произошел взрыв. Один человек погиб и четверо были травмированы.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственная группа СКР по ХМАО выехала на место взрыва на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Дело о взрыве на газопроводе в Белоярском районе передали в следственный комитет. Оперативная группа уже выехала на место взрыва», — сообщил источник. Детали произошедшего пока не разглашаются. Официальная версия будет озвучена позднее. После того, как следователи проведут осмотр места ЧП. Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе произошел взрыв. Один человек погиб и четверо были травмированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...