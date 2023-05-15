Следователи выехали на место взрыва газопровода в ХМАО

В результате ЧП погиб человек
Следственная группа СКР по ХМАО выехала на место взрыва на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.
«Дело о взрыве на газопроводе в Белоярском районе передали в следственный комитет. Оперативная группа уже выехала на место взрыва», — сообщил источник.
Детали произошедшего пока не разглашаются. Официальная версия будет озвучена позднее. После того, как следователи проведут осмотр места ЧП.
Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе произошел взрыв. Один человек погиб и четверо были травмированы.
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