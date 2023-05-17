Жители Шадринска Курганской области жалуются на свалки мусора по всему городу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области местные жители жалуются на свалки, из-за которых возникают пожары. Об этом URA.RU сообщил правозащитник Александр Андрюков.

«У нас много сухостоя, который буквально наваливается на газораспределительную станцию. Это создает пожароопасные ситуации, только за этот год сгорело две свалки. Постоянно выносим вопрос на рассмотрение как общественной палаты, так и Шадринской гордумы. Регулярно слышим мнение жителей, что город стал грязным», — поделился с URA.RU Андрюков.

Депутат гордумы Александр Бухаров сообщает, что мусор, в особенности ветки и бытовые приборы лежат с прошлого года. «Тема действительно острая. Несанкционированные свалки есть рядом с каждым мусорным баком. В Новом поселке [микрорайон Шадринска] На гордуме этот вопрос обсуждался часа полтора», — рассказал URA.RU Бухаров.

Вопросом вывоза твердых бытовых отходов в Шадринске занимается компания «Чистый город». Руководитель Комитета городского хозяйства Денис Нестеров объяснил представителям гордумы задержку вывоза мусора отсутствием техники у «Чистого города». При этом, как говорят депутаты, договор с организацией был заключен властями без согласия жителей.

В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU ответили, что проблема действительно существует. Региональный оператор обязался ликвидировать все свалки до 1 июня. Ситуация осложняется тем, что жители складируют ветки целиком, а для их утилизации необходимо измельчение до 50 см. Со стороны муниципалитета проводится информационная работа с населением. Связаться по телефону с компанией «Чистый город» URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске из-за свалки оштрафовали председателя садового товарищества. Ему выдали предписание убрать свалку. В октябре прошлого года город посетил блогер Чистомэн. Он собрал несколько мешков мусора на набережной и в городском бору.

По словам Александра Бухарова, мусор в Шадринске не вывозят с апреля Фото: страница «ВКонтакте» Александра Бухарова