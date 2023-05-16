Полковник Алехин: ВСУ пытались сжечь побольше домов россиян возле границы

17 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Обстрел ВСУ Белгородской области мог привести к серьезным пожарам, сказал Геннадий Алехин (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрел Белгородской области зажигательными и запрещенными фосфорными снарядами был направлен на уничтожение частных домов, сельскохозяйственной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения мирных граждан. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Во время обстрелов сел Старый Хутор и Нижние Мельницы, скорее всего, применялись как зажигательные, так и фосфорные боеприпасы. Для этого обычно используют гаубицы Д-30 и реактивные установки БM-21 „Град“ („Ольха“ — прим. ред.). Подобные боеприпасы запрещены протоколом Конвенции ООН о негуманном оружии. Фосфор при попадании на кожу вспыхивает, остаются ужасные раны, которые почти не заживают. Выживают только единицы. Но, по предварительным данным, к счастью, пострадавших пока нет. От зажигательных снарядов все вспыхивает, особенно лес, так как сейчас сухо и дождей нет. Они это делают, чтобы поразить как можно больше частных домов, сельскохозяйственной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, украинская сторона не пыталась уничтожить военную инфраструктуру РФ. «Это направлено на то, чтобы запугать мирное население приграничных районов. Я не думаю, что у них было целью поразить какие-то военные объекты. Насколько я знаю, в тех местах нет скопления техники, вооружения, складов или они тщательно замаскированы. Это был показательный обстрел, на мой взгляд, с целью именно напугать мирное население. Такие обстрелы производятся у них регулярно, к сожалению. На протяжении всех районов граничащих Белгородской и Харьковской областей. Это и Шебекинский, Грайворонский, Волоконовский и Валуйский район», — отметил полковник запаса. Украинские РСЗО «Град» нанесли удар фосфорными боеприпасами по Белгородской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают применение запрещенных снарядов и подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться, чтобы этого больше не происходило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обстрел Белгородской области зажигательными и запрещенными фосфорными снарядами был направлен на уничтожение частных домов, сельскохозяйственной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения мирных граждан. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Во время обстрелов сел Старый Хутор и Нижние Мельницы, скорее всего, применялись как зажигательные, так и фосфорные боеприпасы. Для этого обычно используют гаубицы Д-30 и реактивные установки БM-21 „Град“ („Ольха“ — прим. ред.). Подобные боеприпасы запрещены протоколом Конвенции ООН о негуманном оружии. Фосфор при попадании на кожу вспыхивает, остаются ужасные раны, которые почти не заживают. Выживают только единицы. Но, по предварительным данным, к счастью, пострадавших пока нет. От зажигательных снарядов все вспыхивает, особенно лес, так как сейчас сухо и дождей нет. Они это делают, чтобы поразить как можно больше частных домов, сельскохозяйственной инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, украинская сторона не пыталась уничтожить военную инфраструктуру РФ. «Это направлено на то, чтобы запугать мирное население приграничных районов. Я не думаю, что у них было целью поразить какие-то военные объекты. Насколько я знаю, в тех местах нет скопления техники, вооружения, складов или они тщательно замаскированы. Это был показательный обстрел, на мой взгляд, с целью именно напугать мирное население. Такие обстрелы производятся у них регулярно, к сожалению. На протяжении всех районов граничащих Белгородской и Харьковской областей. Это и Шебекинский, Грайворонский, Волоконовский и Валуйский район», — отметил полковник запаса. Украинские РСЗО «Град» нанесли удар фосфорными боеприпасами по Белгородской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают применение запрещенных снарядов и подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться, чтобы этого больше не происходило.