Старейший металлургический завод на Урале срочно ищет сотрудников

16 мая 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

АО «НЛМК-Урал» ищет сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод АО «НЛМК-Урал», чьи производственные площадки расположены в Ревде (электросталеплавильное производство), Нижних Сергах и Березовском (сортопрокатное производство) ищет сотрудников. Предприятие нуждается в машинистах и слесарях. АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу следующих специалистов: Подручный сталевара электропечи;

Ковшевой;

Разливщик стали;

Слесарь-ремонтник;

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

Аппаратчик воздухоразделения;

Машинист компрессорных установок. Предприятие предлагает достойный уровень заработной платы, расширенный соцпакет. Также есть возможность обучения в вузе за счет средств предприятия по направлениям: металлургия, механика, электроэнергетика, автоматизация промышленных установок. Завод «НЛМК-Урал» ведет свое начало с демидовских производств. Сегодня Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трех дивизионов: «НЛМК-Россия», «НЛМК-Европа» и «НЛМК-США». Предприятие производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. Ранее URA.RU писало, что Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ») массово ищет сотрудников. Больше всего предприятие нуждается в инженерах.

Завод АО «НЛМК-Урал», чьи производственные площадки расположены в Ревде (электросталеплавильное производство), Нижних Сергах и Березовском (сортопрокатное производство) ищет сотрудников. Предприятие нуждается в машинистах и слесарях. АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу следующих специалистов: Предприятие предлагает достойный уровень заработной платы, расширенный соцпакет. Также есть возможность обучения в вузе за счет средств предприятия по направлениям: металлургия, механика, электроэнергетика, автоматизация промышленных установок. Завод «НЛМК-Урал» ведет свое начало с демидовских производств. Сегодня Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трех дивизионов: «НЛМК-Россия», «НЛМК-Европа» и «НЛМК-США». Предприятие производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. Ранее URA.RU писало, что Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ») массово ищет сотрудников. Больше всего предприятие нуждается в инженерах.