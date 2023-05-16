Старейший металлургический завод на Урале срочно ищет сотрудников

Завод АО «НЛМК-Урал», чьи производственные площадки расположены в Ревде (электросталеплавильное производство), Нижних Сергах и Березовском (сортопрокатное производство) ищет сотрудников. Предприятие нуждается в машинистах и слесарях.
АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу следующих специалистов:
- Подручный сталевара электропечи;
- Ковшевой;
- Разливщик стали;
- Слесарь-ремонтник;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- Аппаратчик воздухоразделения;
- Машинист компрессорных установок.
Предприятие предлагает достойный уровень заработной платы, расширенный соцпакет. Также есть возможность обучения в вузе за счет средств предприятия по направлениям: металлургия, механика, электроэнергетика, автоматизация промышленных установок.
Завод «НЛМК-Урал» ведет свое начало с демидовских производств. Сегодня Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трех дивизионов: «НЛМК-Россия», «НЛМК-Европа» и «НЛМК-США». Предприятие производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием.
Ранее URA.RU писало, что Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ») массово ищет сотрудников. Больше всего предприятие нуждается в инженерах.
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