Старейший металлургический завод на Урале срочно ищет сотрудников

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АО «НЛМК-Урал» ищет сотрудников Фото:

Завод АО «НЛМК-Урал», чьи производственные площадки расположены в Ревде (электросталеплавильное производство), Нижних Сергах и Березовском (сортопрокатное производство) ищет сотрудников. Предприятие нуждается в машинистах и слесарях.

АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу следующих специалистов:

  • Подручный сталевара электропечи;
  • Ковшевой;
  • Разливщик стали;
  • Слесарь-ремонтник;
  • Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  • Аппаратчик воздухоразделения;
  • Машинист компрессорных установок.

Предприятие предлагает достойный уровень заработной платы, расширенный соцпакет. Также есть возможность обучения в вузе за счет средств предприятия по направлениям: металлургия, механика, электроэнергетика, автоматизация промышленных установок.

Завод «НЛМК-Урал» ведет свое начало с демидовских производств. Сегодня Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трех дивизионов: «НЛМК-Россия», «НЛМК-Европа» и «НЛМК-США». Предприятие производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием.

Ранее URA.RU писало, что Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ») массово ищет сотрудников. Больше всего предприятие нуждается в инженерах.

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Завод АО «НЛМК-Урал», чьи производственные площадки расположены в Ревде (электросталеплавильное производство), Нижних Сергах и Березовском (сортопрокатное производство) ищет сотрудников. Предприятие нуждается в машинистах и слесарях. АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу следующих специалистов: Предприятие предлагает достойный уровень заработной платы, расширенный соцпакет. Также есть возможность обучения в вузе за счет средств предприятия по направлениям: металлургия, механика, электроэнергетика, автоматизация промышленных установок. Завод «НЛМК-Урал» ведет свое начало с демидовских производств. Сегодня Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трех дивизионов: «НЛМК-Россия», «НЛМК-Европа» и «НЛМК-США». Предприятие производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. Ранее URA.RU писало, что Среднеуральский медеплавильный завод (АО «СУМЗ») массово ищет сотрудников. Больше всего предприятие нуждается в инженерах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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