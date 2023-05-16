В Курганской области отменили режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Власти Курганской области отменили режим, введенный из-за пожаров Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области отменили режим ЧС в населенных пунктах и лесах. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства.

«С 16 мая в Курганской области отменен режим чрезвычайной ситуации для населенных пунктов и режим ЧС в лесах. Соответствующие постановления подписаны губернатором региона», — говорится в сообщении в telegram-канале «Курганская область официально». При этом власти напомнили, что в регионе действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

Ранее URA.RU писало, что режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Курганской области 7 мая. Решение было принято из-за масштабных пожаров.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области отменили режим ЧС в населенных пунктах и лесах. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства. «С 16 мая в Курганской области отменен режим чрезвычайной ситуации для населенных пунктов и режим ЧС в лесах. Соответствующие постановления подписаны губернатором региона», — говорится в сообщении в telegram-канале «Курганская область официально». При этом власти напомнили, что в регионе действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU писало, что режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Курганской области 7 мая. Решение было принято из-за масштабных пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...