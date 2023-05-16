В Курганской области отменили режим ЧС

16 мая 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Власти Курганской области отменили режим, введенный из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области отменили режим ЧС в населенных пунктах и лесах. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства. «С 16 мая в Курганской области отменен режим чрезвычайной ситуации для населенных пунктов и режим ЧС в лесах. Соответствующие постановления подписаны губернатором региона», — говорится в сообщении в telegram-канале «Курганская область официально». При этом власти напомнили, что в регионе действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU писало, что режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Курганской области 7 мая. Решение было принято из-за масштабных пожаров.

В Курганской области отменили режим ЧС в населенных пунктах и лесах. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального правительства. «С 16 мая в Курганской области отменен режим чрезвычайной ситуации для населенных пунктов и режим ЧС в лесах. Соответствующие постановления подписаны губернатором региона», — говорится в сообщении в telegram-канале «Курганская область официально». При этом власти напомнили, что в регионе действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов. Ранее URA.RU писало, что режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Курганской области 7 мая. Решение было принято из-за масштабных пожаров.