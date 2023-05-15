Прокуратура устроила проверку из-за аварии на трубопроводе «дочки» «Газпрома» в ХМАО

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на трубопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск» в Белоярском районе. Во время аварии пострадали шесть человек, один из которых погиб.
«Прокурором города Белоярский осуществлен выезд на место происшествия в целях координации действий сотрудников правоохранительных органов. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил, а также решениям уполномоченных органов контроля в данной сфере», — говорится в telegram-канале прокуратуры ХМАО.
Авария произошла, по предварительным данным, во время ремонтных работ на выведенном из строя участке газопровода. На месте происшествия работают службы спасения и силовики. Угрозы для жителей и предприятий района нет — трубопровод находится в 30 километрах от населенного пункта.
Ранее URA.RU рассказывало, что пострадавших при аварии на трубопроводе доставят в медцентры региона. Троим сотрудникам окажут помощь в Пыть-Яхе, а двоим — в Сургуте.
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