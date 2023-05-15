15 мая 2023

Троим пострадавшим при аварии на трубопроводе «Газпрома» в ХМАО окажут медпомощь в Пыть-Яхе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Пострадавших сопровождают врачи Няганской окружной больницы Фото:

Троих пострадавших при аварии на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорска» в Белоярском районе ХМАО везут в Пыть-Ях. Об этом сообщил директор депздрава региона Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

«В аэропорту Нягани проведен осмотр пострадавших и оценка тяжести состояния. В 17:56 вертолет санавиации с тремя пострадавшими вылетел в Пыть-Ях», — сообщил Добровольский.

Пострадавшим будут оказывать помощь в ожоговом центре. Пациентов сопровождают анестезиологи — реаниматологи Няганской окружной больницы.

Ранее URA.RU писало, что пострадавших во время взрыва на газопроводе в ХМАО доставят в Сургут. В сургутский ожоговый центр отправился второй вертолет с двумя пострадавшими на борту.

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Троих пострадавших при аварии на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорска» в Белоярском районе ХМАО везут в Пыть-Ях. Об этом сообщил директор депздрава региона Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «В аэропорту Нягани проведен осмотр пострадавших и оценка тяжести состояния. В 17:56 вертолет санавиации с тремя пострадавшими вылетел в Пыть-Ях», — сообщил Добровольский. Пострадавшим будут оказывать помощь в ожоговом центре. Пациентов сопровождают анестезиологи — реаниматологи Няганской окружной больницы. Ранее URA.RU писало, что пострадавших во время взрыва на газопроводе в ХМАО доставят в Сургут. В сургутский ожоговый центр отправился второй вертолет с двумя пострадавшими на борту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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