Троим пострадавшим при аварии на трубопроводе «Газпрома» в ХМАО окажут медпомощь в Пыть-Яхе

Троих пострадавших при аварии на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорска» в Белоярском районе ХМАО везут в Пыть-Ях. Об этом сообщил директор депздрава региона Алексей Добровольский в своем telegram-канале.
«В аэропорту Нягани проведен осмотр пострадавших и оценка тяжести состояния. В 17:56 вертолет санавиации с тремя пострадавшими вылетел в Пыть-Ях», — сообщил Добровольский.
Пострадавшим будут оказывать помощь в ожоговом центре. Пациентов сопровождают анестезиологи — реаниматологи Няганской окружной больницы.
Ранее URA.RU писало, что пострадавших во время взрыва на газопроводе в ХМАО доставят в Сургут. В сургутский ожоговый центр отправился второй вертолет с двумя пострадавшими на борту.
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