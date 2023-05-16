ФСБ остановила восемь групп диверсантов в Свердловской и Тюменской областях

ФСБ в Свердловской и Тюменской области с 2022 года остановила восемь групп разведчиков, собиравшихся провести диверсии в регионах. Об этом сообщил представитель свердловского УФСБ.
«Свердловское управление ФСБ совместно с органами безопасности УрФО и УФСБ по ЦВО пресекли деятельность 8 диверсионно-разведывательных групп в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года», — сообщил представитель свердловского УФСБ в эфире телеканала «Россия 1». Представители ведомства за этот период возбудили 13 уголовных дел против соответствующих членов группировок.
В УФСБ отметили, что диверсанты планировали теракты против военкоматов, оборонного комплекса и других важных объектов. Были задержаны 20 человек.
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