В Москве оставили в силе приговор депутату Госдумы из Челябинска Белоусову

Белоусов и его теща Маргарита Бутакова были признаны виновными в получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил в силе приговор депутату Госдумы из Челябинска Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет строгого режима за получение взяток. Ходатайство защиты отклонено, сам Белоусов находится в розыске.

«Суд признал законным приговор, осужденному на 10 лет колонии за получение взяток на три миллиарда рублей», — сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу суда.

Белоусов и его теща Маргарита Бутакова были признаны виновными в получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей с контрактов на дорожное строительство в Челябинской области. Оба они не признали вину. Бутакова получила пять лет условно. Обоим назначены штрафы в 500 млн рублей. Белоусов на оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск.

С 2011 по 2016 годы уроженец Челябинска Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам «Единой России». После смены власти в регионе он вышел из рядов ЕР, вступил в «Справедливую Россию». С 2016 года он избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров.