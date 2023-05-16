В Москве оставили в силе приговор депутату Госдумы из Челябинска Белоусову

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Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, белоусов вадим
Белоусов и его теща Маргарита Бутакова были признаны виновными в получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил в силе приговор депутату Госдумы из Челябинска Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет строгого режима за получение взяток. Ходатайство защиты отклонено, сам Белоусов находится в розыске.

«Суд признал законным приговор, осужденному на 10 лет колонии за получение взяток на три миллиарда рублей», — сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу суда.

Белоусов и его теща Маргарита Бутакова были признаны виновными в получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей с контрактов на дорожное строительство в Челябинской области. Оба они не признали вину. Бутакова получила пять лет условно. Обоим назначены штрафы в 500 млн рублей. Белоусов на оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск.

С 2011 по 2016 годы уроженец Челябинска Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам «Единой России». После смены власти в регионе он вышел из рядов ЕР, вступил в «Справедливую Россию». С 2016 года он избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров.

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил в силе приговор депутату Госдумы из Челябинска Вадиму Белоусову, осужденному на 10 лет строгого режима за получение взяток. Ходатайство защиты отклонено, сам Белоусов находится в розыске. «Суд признал законным приговор, осужденному на 10 лет колонии за получение взяток на три миллиарда рублей», — сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу суда. Белоусов и его теща Маргарита Бутакова были признаны виновными в получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей с контрактов на дорожное строительство в Челябинской области. Оба они не признали вину. Бутакова получила пять лет условно. Обоим назначены штрафы в 500 млн рублей. Белоусов на оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск. С 2011 по 2016 годы уроженец Челябинска Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам «Единой России». После смены власти в регионе он вышел из рядов ЕР, вступил в «Справедливую Россию». С 2016 года он избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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