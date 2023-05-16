В Челябинске скончался высокопоставленный сотрудник минстроя региона

Андрею Драчуку было 46 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальника отдела по координации информационного сопровождения градостроительной деятельности ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою Челябинской области Андрей Драчук скончался на 47-м году жизни. О его смерти говорится в сообщении на официальном сайте министерства строительства региона.

«Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области и областное государственное казенное учреждение „Челябоблинвестстрой“ глубоко скорбят по поводу скоропостижной кончины Драчука Андрея Васильевича. Прощание состоится 17 мая 10:00 — 11:00 часов в Траурном зале по адресу ул. Островского, 81», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Андрей Драчук долгое время работал в администрации Челябинска. Сначала он был главным специалистом в управлении архитектурно-строительного надзора, а затем занял пост начальника отдела контроля за жилищным и гражданским строительством. В 2018 году занял должность заместителя председателя Комитета градостроительства и архитектуры администрации города Челябинска.

В 2020 году перешел на работу в ОГКУ «Челябоблинвестстрой», где занял должность начальника отдела по координации информационного сопровождения градостроительной деятельности. Под его руководством проводилась подготовка и размещение сведений, документов и материалов в государственной информационной системе.

В ноябре 2022 года проводили обыски в доме Драчука. Поводом стало разрешение, незаконно полученное на строительство многоэтажного дома в Советском районе Челябинска.