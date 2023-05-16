16 мая 2023

Захарова озвучила позицию России по зерновой сделке

Захарова: в основе принятия решений по зерновой сделке будет лежать соблюдение российских интересов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова назвала главный фактор, который будет лежать в основе принятия решения по зерновой сделке Фото:

В основе принятия Россией решений по зерновой сделке будет лежать соблюдение российских интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Самое главное, все, о чем говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов — это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения. Каково оно будет? Давайте дадим возможность экспертам доработать», — подчеркнула Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года среди представителей России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз из трех портов, включая Одессу, украинского зерна, а также продовольствия и удобрений по Черному морю. В сентябре президент РФ Владимир Путин указал, что Запад вывозит огромную часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней. Сейчас она действует до 18 мая.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU отметил, что решение о продлении зерновой сделки пока не принято. Позднее рассказал, что для продления зерновой сделки необходимо реализовать условия России. В частности, нужно выполнить обещания со стороны Киева не использовать гуманитарный коридор в военных целях, которые потребовала РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В основе принятия Россией решений по зерновой сделке будет лежать соблюдение российских интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Самое главное, все, о чем говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов — это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения. Каково оно будет? Давайте дадим возможность экспертам доработать», — подчеркнула Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда». Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года среди представителей России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз из трех портов, включая Одессу, украинского зерна, а также продовольствия и удобрений по Черному морю. В сентябре президент РФ Владимир Путин указал, что Запад вывозит огромную часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней. Сейчас она действует до 18 мая. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU отметил, что решение о продлении зерновой сделки пока не принято. Позднее рассказал, что для продления зерновой сделки необходимо реализовать условия России. В частности, нужно выполнить обещания со стороны Киева не использовать гуманитарный коридор в военных целях, которые потребовала РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...