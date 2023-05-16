Захарова озвучила позицию России по зерновой сделке

Захарова: в основе принятия решений по зерновой сделке будет лежать соблюдение российских интересов

17 мая 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

Мария Захарова назвала главный фактор, который будет лежать в основе принятия решения по зерновой сделке Фото: Размик Закарян © URA.RU В основе принятия Россией решений по зерновой сделке будет лежать соблюдение российских интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Самое главное, все, о чем говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов — это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения. Каково оно будет? Давайте дадим возможность экспертам доработать», — подчеркнула Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда». Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года среди представителей России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз из трех портов, включая Одессу, украинского зерна, а также продовольствия и удобрений по Черному морю. В сентябре президент РФ Владимир Путин указал, что Запад вывозит огромную часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней. Сейчас она действует до 18 мая. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU отметил, что решение о продлении зерновой сделки пока не принято. Позднее рассказал, что для продления зерновой сделки необходимо реализовать условия России. В частности, нужно выполнить обещания со стороны Киева не использовать гуманитарный коридор в военных целях, которые потребовала РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В основе принятия Россией решений по зерновой сделке будет лежать соблюдение российских интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Самое главное, все, о чем говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов — это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения. Каково оно будет? Давайте дадим возможность экспертам доработать», — подчеркнула Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда». Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года среди представителей России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз из трех портов, включая Одессу, украинского зерна, а также продовольствия и удобрений по Черному морю. В сентябре президент РФ Владимир Путин указал, что Запад вывозит огромную часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней. Сейчас она действует до 18 мая. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU отметил, что решение о продлении зерновой сделки пока не принято. Позднее рассказал, что для продления зерновой сделки необходимо реализовать условия России. В частности, нужно выполнить обещания со стороны Киева не использовать гуманитарный коридор в военных целях, которые потребовала РФ.