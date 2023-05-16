16 мая 2023

Екатеринбуржец на остановке разбил мужчине лицо бутылкой водки. Видео

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В драку вмешался прохожий, который ударил зачинщика конфликта кулаком в лицо Фото:

В Екатеринбурге двое мужчин устроили драку на остановке «Вторчермет». По словам очевидца в соцсети, одному из екатеринбуржцев лицо бутылкой водки.

«На остановке „Вторчермет“ произошла жесткая драка между двумя мужчинами. В результате конфликта один из екатеринбуржцев разбил лицо своему оппоненту бутылкой водки», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел вечером 16 мая.

По словам очевидца, в драку вмешался прохожий, который вступился за пострадавшего и ударил зачинщика кулаком в лицо. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 19 марта мужчины устроили драку на трамвайной остановке «Новомосковская» возле торгового центра «Радуга Парк». По словам одного из участников конфликта, инцидент произошел из-за того, что пьяные мужчины начали приставать к подросткам.

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В Екатеринбурге двое мужчин устроили драку на остановке «Вторчермет». По словам очевидца в соцсети, одному из екатеринбуржцев лицо бутылкой водки. «На остановке „Вторчермет“ произошла жесткая драка между двумя мужчинами. В результате конфликта один из екатеринбуржцев разбил лицо своему оппоненту бутылкой водки», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел вечером 16 мая. По словам очевидца, в драку вмешался прохожий, который вступился за пострадавшего и ударил зачинщика кулаком в лицо. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 19 марта мужчины устроили драку на трамвайной остановке «Новомосковская» возле торгового центра «Радуга Парк». По словам одного из участников конфликта, инцидент произошел из-за того, что пьяные мужчины начали приставать к подросткам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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