Екатеринбуржец на остановке разбил мужчине лицо бутылкой водки. Видео

17 мая 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

В драку вмешался прохожий, который ударил зачинщика конфликта кулаком в лицо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге двое мужчин устроили драку на остановке «Вторчермет». По словам очевидца в соцсети, одному из екатеринбуржцев лицо бутылкой водки. «На остановке „Вторчермет“ произошла жесткая драка между двумя мужчинами. В результате конфликта один из екатеринбуржцев разбил лицо своему оппоненту бутылкой водки», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел вечером 16 мая. По словам очевидца, в драку вмешался прохожий, который вступился за пострадавшего и ударил зачинщика кулаком в лицо. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 19 марта мужчины устроили драку на трамвайной остановке «Новомосковская» возле торгового центра «Радуга Парк». По словам одного из участников конфликта, инцидент произошел из-за того, что пьяные мужчины начали приставать к подросткам.

В Екатеринбурге двое мужчин устроили драку на остановке «Вторчермет». По словам очевидца в соцсети, одному из екатеринбуржцев лицо бутылкой водки. «На остановке „Вторчермет“ произошла жесткая драка между двумя мужчинами. В результате конфликта один из екатеринбуржцев разбил лицо своему оппоненту бутылкой водки», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Инцидент произошел вечером 16 мая. По словам очевидца, в драку вмешался прохожий, который вступился за пострадавшего и ударил зачинщика кулаком в лицо. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 19 марта мужчины устроили драку на трамвайной остановке «Новомосковская» возле торгового центра «Радуга Парк». По словам одного из участников конфликта, инцидент произошел из-за того, что пьяные мужчины начали приставать к подросткам.