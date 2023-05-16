Во Франции назвали главный страх Зеленского из-за контрнаступления

Figaro: контрнаступление ВСУ оказалось под угрозой срыва из-за усталости солдат

17 мая 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Зеленский опасается, что преждевременная атака ВСУ обойдется слишком дорого Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский боится, что армия его страны не пойдет в контрнаступление из-за усталости солдат. Об этом сообщил обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар. «Зеленский заявил, что у него есть средства для начала массивного контрнаступления, но он будет выжидать, так как преждевременная атака обойдется украинцам слишком дорого. Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта», — написал Рено Жирар. Обозреватель отметил, что для стран Запада украинский конфликт является вопросом номер один. По его словам, европейские поездки Зеленского направлены на укрепление долгосрочной поддержки Запада. Зимой украинская сторона неоднократно говорила о весеннем контрнаступлении. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале мая заявлял, что наступление уже началось. Он отметил, что оно проходит на бахмутском направлении. 12 мая Пригожин обратился с просьбой к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он попросил главу ведомства лично посетить Бахмут для оценки обстановки на фоне сложной оперативной ситуации, передает «Федеральное агентство новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что армия его страны не пойдет в контрнаступление из-за усталости солдат. Об этом сообщил обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар. «Зеленский заявил, что у него есть средства для начала массивного контрнаступления, но он будет выжидать, так как преждевременная атака обойдется украинцам слишком дорого. Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта», — написал Рено Жирар. Обозреватель отметил, что для стран Запада украинский конфликт является вопросом номер один. По его словам, европейские поездки Зеленского направлены на укрепление долгосрочной поддержки Запада. Зимой украинская сторона неоднократно говорила о весеннем контрнаступлении. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале мая заявлял, что наступление уже началось. Он отметил, что оно проходит на бахмутском направлении. 12 мая Пригожин обратился с просьбой к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он попросил главу ведомства лично посетить Бахмут для оценки обстановки на фоне сложной оперативной ситуации, передает «Федеральное агентство новостей».