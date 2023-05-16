Во Франции назвали главный страх Зеленского из-за контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что армия его страны не пойдет в контрнаступление из-за усталости солдат. Об этом сообщил обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.
«Зеленский заявил, что у него есть средства для начала массивного контрнаступления, но он будет выжидать, так как преждевременная атака обойдется украинцам слишком дорого. Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта», —
Обозреватель отметил, что для стран Запада украинский конфликт является вопросом номер один. По его словам, европейские поездки Зеленского направлены на укрепление долгосрочной поддержки Запада.
Зимой украинская сторона неоднократно говорила о весеннем контрнаступлении. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в начале мая заявлял, что наступление уже началось. Он отметил, что оно проходит на бахмутском направлении. 12 мая Пригожин обратился с просьбой к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он попросил главу ведомства лично посетить Бахмут для оценки обстановки на фоне сложной оперативной ситуации, передает «Федеральное агентство новостей».
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