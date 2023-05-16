16 мая 2023
15 мая 2023

В Тюмени водитель с маленьким стажем устроил опасное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, протокол, дтп, составление протокола, полиция, авария
Автоинспекторы выясняют детали происшествия, в котором пострадала 19-летняя девушка Фото:

На повороте к заведению «Вкусно — и точка» с улицы Мориса Тореза в Тюмени произошло ДТП, в котором водитель с 4-месячным стажем сбил 19-летнюю девушку. В результате инцидента пострадавшая получила серьезные травмы, сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«В центре Тюмени сегодня ночью на пешеходном переходе сбита девушка, она доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Личность пострадавшей устанавливают сотрудники полиции. За рулем „Лады“, сбившей пешехода на „зебре“, находился 19-летний водитель со стажем за рулем 4 месяца. Автоинспекторы выясняют, почему начинающий водитель не пропустил девушку, которая шла по пешеходному переходу», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае в Тюмени неоднократно происходили ДТП на пешеходных переходах. Так, 15 мая за сутки сбили двух школьниц. 16 мая водитель не уступил девочке, переезжавшей дорогу на самокате.

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На повороте к заведению «Вкусно — и точка» с улицы Мориса Тореза в Тюмени произошло ДТП, в котором водитель с 4-месячным стажем сбил 19-летнюю девушку. В результате инцидента пострадавшая получила серьезные травмы, сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «В центре Тюмени сегодня ночью на пешеходном переходе сбита девушка, она доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Личность пострадавшей устанавливают сотрудники полиции. За рулем „Лады“, сбившей пешехода на „зебре“, находился 19-летний водитель со стажем за рулем 4 месяца. Автоинспекторы выясняют, почему начинающий водитель не пропустил девушку, которая шла по пешеходному переходу», — сообщает пресс-служба регионального ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в мае в Тюмени неоднократно происходили ДТП на пешеходных переходах. Так, 15 мая за сутки сбили двух школьниц. 16 мая водитель не уступил девочке, переезжавшей дорогу на самокате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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