В Тюмени водитель с маленьким стажем устроил опасное ДТП. Фото

17 мая 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы выясняют детали происшествия, в котором пострадала 19-летняя девушка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На повороте к заведению «Вкусно — и точка» с улицы Мориса Тореза в Тюмени произошло ДТП, в котором водитель с 4-месячным стажем сбил 19-летнюю девушку. В результате инцидента пострадавшая получила серьезные травмы, сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «В центре Тюмени сегодня ночью на пешеходном переходе сбита девушка, она доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Личность пострадавшей устанавливают сотрудники полиции. За рулем „Лады“, сбившей пешехода на „зебре“, находился 19-летний водитель со стажем за рулем 4 месяца. Автоинспекторы выясняют, почему начинающий водитель не пропустил девушку, которая шла по пешеходному переходу», — сообщает пресс-служба регионального ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в мае в Тюмени неоднократно происходили ДТП на пешеходных переходах. Так, 15 мая за сутки сбили двух школьниц. 16 мая водитель не уступил девочке, переезжавшей дорогу на самокате. Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

На повороте к заведению «Вкусно — и точка» с улицы Мориса Тореза в Тюмени произошло ДТП, в котором водитель с 4-месячным стажем сбил 19-летнюю девушку. В результате инцидента пострадавшая получила серьезные травмы, сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «В центре Тюмени сегодня ночью на пешеходном переходе сбита девушка, она доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Личность пострадавшей устанавливают сотрудники полиции. За рулем „Лады“, сбившей пешехода на „зебре“, находился 19-летний водитель со стажем за рулем 4 месяца. Автоинспекторы выясняют, почему начинающий водитель не пропустил девушку, которая шла по пешеходному переходу», — сообщает пресс-служба регионального ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в мае в Тюмени неоднократно происходили ДТП на пешеходных переходах. Так, 15 мая за сутки сбили двух школьниц. 16 мая водитель не уступил девочке, переезжавшей дорогу на самокате.