16 мая 2023

Полиция при изъятии у жителя ХМАО незаконного оружия нашла еще и партию наркотиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкторы. Екатеринбург, перезарядка, холостой патрон
Полиция изъяла обрез и 127 патронов Фото:

В Октябрьском районе ХМАО полицейские пришли изымать у местного 51-летнего жителя незаконное оружие и при обыске нашли еще партию наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Мужчина находился в оперативной разработке по подозрению в хранении оружия. Когда информация подтвердилась, пришли к нему с обыском. В итоге было установлено, что мужчина незаконно хранил у себя дома обрез гладкоствольного ружья, три банки пороха и 127 патронов различных калибров. Также в квартире обнаружено наркотическое средство общей массой около 2,655 килограмма», — сообщили в ведомстве.

В отношении югорчанина полицейские возбудили уголовное дело по четырем статьям. Ему придется отвечать за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также ему вменяют хранение наркотиков. До суда подозреваемый будет находиться под стражей.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики изъяли у жителей ХМАО больше тысячи единиц незаконного оружия и боеприпасов. За 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов.

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В Октябрьском районе ХМАО полицейские пришли изымать у местного 51-летнего жителя незаконное оружие и при обыске нашли еще партию наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Мужчина находился в оперативной разработке по подозрению в хранении оружия. Когда информация подтвердилась, пришли к нему с обыском. В итоге было установлено, что мужчина незаконно хранил у себя дома обрез гладкоствольного ружья, три банки пороха и 127 патронов различных калибров. Также в квартире обнаружено наркотическое средство общей массой около 2,655 килограмма», — сообщили в ведомстве. В отношении югорчанина полицейские возбудили уголовное дело по четырем статьям. Ему придется отвечать за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также ему вменяют хранение наркотиков. До суда подозреваемый будет находиться под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики изъяли у жителей ХМАО больше тысячи единиц незаконного оружия и боеприпасов. За 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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