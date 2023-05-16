Полиция при изъятии у жителя ХМАО незаконного оружия нашла еще и партию наркотиков. Фото

17 мая 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Полиция изъяла обрез и 127 патронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Октябрьском районе ХМАО полицейские пришли изымать у местного 51-летнего жителя незаконное оружие и при обыске нашли еще партию наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Мужчина находился в оперативной разработке по подозрению в хранении оружия. Когда информация подтвердилась, пришли к нему с обыском. В итоге было установлено, что мужчина незаконно хранил у себя дома обрез гладкоствольного ружья, три банки пороха и 127 патронов различных калибров. Также в квартире обнаружено наркотическое средство общей массой около 2,655 килограмма», — сообщили в ведомстве. В отношении югорчанина полицейские возбудили уголовное дело по четырем статьям. Ему придется отвечать за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также ему вменяют хранение наркотиков. До суда подозреваемый будет находиться под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики изъяли у жителей ХМАО больше тысячи единиц незаконного оружия и боеприпасов. За 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Фото: УМВД по ХМАО Фото: УМВД по ХМАО

В Октябрьском районе ХМАО полицейские пришли изымать у местного 51-летнего жителя незаконное оружие и при обыске нашли еще партию наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Мужчина находился в оперативной разработке по подозрению в хранении оружия. Когда информация подтвердилась, пришли к нему с обыском. В итоге было установлено, что мужчина незаконно хранил у себя дома обрез гладкоствольного ружья, три банки пороха и 127 патронов различных калибров. Также в квартире обнаружено наркотическое средство общей массой около 2,655 килограмма», — сообщили в ведомстве. В отношении югорчанина полицейские возбудили уголовное дело по четырем статьям. Ему придется отвечать за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также ему вменяют хранение наркотиков. До суда подозреваемый будет находиться под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что силовики изъяли у жителей ХМАО больше тысячи единиц незаконного оружия и боеприпасов. За 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов.