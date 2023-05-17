МИД Индии ответил на угрозы Борреля из-за России

МИД Индии: Боррелю следует изменить правила ЕС, прежде чем обвинять страну из-за российской нефти

17 мая 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Боррелю следует перечитать правила ЕС, заявил Субраманьям Джайшанкар Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю надо перечитать правила совета Евросоюза, прежде чем обвинять Индию в обходе антироссийских санкций. Такое заявление сделал глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в ответ на призыв Борреля наказать Индию за поставки переработанной российской нефти. «Посмотрите на правила Совета ЕС: российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская. Я бы настоятельно призвал вас взглянуть на постановление Совета», — заявил Субраманьям Джайшанкар, его слова приводит агентство ANI . Боррель не против того, что Индия покупает российскую нефть по сниженной цене. Это связано с тем, что после введения европейского потолка цен у РФ осталось мало рынков сбыта. Однако он несогласен с тем, что страна может стать центром переработки нефти из России. Помимо потолка цен на нефть, страны ЕС ввели также эмбарго на российские нефтепродукты. Однако такие меры имеют и обратный эффект. Так, 7 мая газета Financial Times сообщила, что Польша ежедневно теряет 27 миллионов долларов из-за антироссийских санкций.

Главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю надо перечитать правила совета Евросоюза, прежде чем обвинять Индию в обходе антироссийских санкций. Такое заявление сделал глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в ответ на призыв Борреля наказать Индию за поставки переработанной российской нефти. «Посмотрите на правила Совета ЕС: российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская. Я бы настоятельно призвал вас взглянуть на постановление Совета», — заявил Субраманьям Джайшанкар, его слова приводит агентство ANI. Боррель не против того, что Индия покупает российскую нефть по сниженной цене. Это связано с тем, что после введения европейского потолка цен у РФ осталось мало рынков сбыта. Однако он несогласен с тем, что страна может стать центром переработки нефти из России. Помимо потолка цен на нефть, страны ЕС ввели также эмбарго на российские нефтепродукты. Однако такие меры имеют и обратный эффект. Так, 7 мая газета Financial Times сообщила, что Польша ежедневно теряет 27 миллионов долларов из-за антироссийских санкций.