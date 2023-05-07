FT: Польша теряет 27 млн долларов в день из-за запрета российской нефти

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Польша теряет 27 миллионов долларов из-за запретов на нефть из РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Польша теряет ежедневно около 27 миллионов долларов из-за санкций из-за запрета нефти из России. Об этом написали в Financial Times со ссылкой на руководителя концерна Orlen Даниэля Обайтека.

«Даниель Обайтек, руководитель PKN Orlen, описал потерю российской нефти как лишение примерно 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками», — написали в издании. Уточняется, что руководитель предприятия не считает такие убытки потерей. Он заявил, что его компания по-прежнему использует энергоресурс из РФ через нефтепровод «Дружба».

После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против России. Среди антироссийских ограничений было введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть, ограничивающее поставки энергоресурса за рубеж.

Всего в отношении РФ было введено 10 пакетов санкций. Последние рестрикции омбудсмен Татьяна Москалькова назвала «сожжением гуманитарных мостов». Также она сказала, что что поведение Запада говорит о заинтересованности США и Евросоюза в эскалации конфликта, напоминает РАПСИ.

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Польша теряет ежедневно около 27 миллионов долларов из-за санкций из-за запрета нефти из России. Об этом написали в Financial Times со ссылкой на руководителя концерна Orlen Даниэля Обайтека. «Даниель Обайтек, руководитель PKN Orlen, описал потерю российской нефти как лишение примерно 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками», — написали в издании. Уточняется, что руководитель предприятия не считает такие убытки потерей. Он заявил, что его компания по-прежнему использует энергоресурс из РФ через нефтепровод «Дружба». После начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции против России. Среди антироссийских ограничений было введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть, ограничивающее поставки энергоресурса за рубеж. Всего в отношении РФ было введено 10 пакетов санкций. Последние рестрикции омбудсмен Татьяна Москалькова назвала «сожжением гуманитарных мостов». Также она сказала, что что поведение Запада говорит о заинтересованности США и Евросоюза в эскалации конфликта, напоминает РАПСИ.
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