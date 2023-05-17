SHOT: под Калугой взорвался беспилотник

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
Беспилотник обнаружили в районе деревни Тарутино Фото:

Под Калугой упал и взорвался беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Беспилотник рухнул и взорвался под Калугой. Обломки нашли у трассы А108 „Московское большое кольцо“. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Часть обломков дрона самолетного типа нашли в лесу в районе деревни Тарутино. Это примерно в 100 км от Москвы. О пострадавших не сообщается.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Под Калугой упал и взорвался беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Беспилотник рухнул и взорвался под Калугой. Обломки нашли у трассы А108 „Московское большое кольцо“. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении. Часть обломков дрона самолетного типа нашли в лесу в районе деревни Тарутино. Это примерно в 100 км от Москвы. О пострадавших не сообщается. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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