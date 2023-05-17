SHOT: под Калугой взорвался беспилотник

Беспилотник обнаружили в районе деревни Тарутино
Под Калугой упал и взорвался беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Беспилотник рухнул и взорвался под Калугой. Обломки нашли у трассы А108 „Московское большое кольцо“. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.
Часть обломков дрона самолетного типа нашли в лесу в районе деревни Тарутино. Это примерно в 100 км от Москвы. О пострадавших не сообщается.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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