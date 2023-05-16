В Тюменской области горят десятки гектаров лесов

В Тюменской области огонь охватил более 80 гектаров леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На утро 17 мая в Тюменской области действует пять лесных пожаров на общей площади 84 га. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«По данным на утро 17 мая, в регионе действуют пять лесных пожаров на площади 84 га. Четыре из них локализованы на площади 83 га. За истекшие сутки зафиксировано четыре новых лесных пожара. Угрозы населенным пунктам нет», — сообщили в инфоцентре властей.

Ландшафтных пожаров в Тюменской области почти в два раза больше — девять по состоянию на утро среды. Их общая площадь — 1 885 га. В целом же за последние сутки удалось потушить семь лесных и 13 ландшафтных возгораний.

Как ранее писало URA.RU, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. До 3 июня гражданам запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.