16 мая 2023

Власти Пермского края вводят новые запреты из-за пожаров

В Пермском крае вводится запрет на разведение костров из-за пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
С начала года в Прикамье произошло 36 пожаров Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Пермском крае вводится запрет на разведение костров в лесах из-за угрозы возникновения пожаров. Вопрос усиления мер противопожарной безопасности обсуждался 17 мая на заседании краевого правительства. Прямая трансляция заседания ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

Новость по теме
Власти объявили о начале пожароопасного сезона в Пермском крае

«Прошу принять постановление правительства об установлении особого противопожарного режима на территории Пермского края, в котором приняты новые требования к усилению противопожарной безопасности в лесах. Утверждается дополнительный комплекс мер: запрет на разведение открытого огня в парках, на сельхозугодьях; сжигание порубочных остатков, горюче-смазочных материалов и мусора; разведение костров в лесах», — обратился к коллегам глава министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Дмитрий Беланович.

Предложение министра было поддержано членами правительства. Нарушителям указанных требований будут грозить штрафы, размер которых увеличен в 2,5 раза, добавил Беланович.

С начала текущего года в крае зарегистрировано 36 лесных пожаров. Сейчас на территории шести муниципалитетов Прикамья установлена максимальная чрезвычайная пожарная опасность. По предварительным прогнозам Росгидромета, июнь в регионе будет засушливым. Это может способствовать возникновению лесных пожаров.

Губернатор Дмитрий Махонин обратил внимание коллег на соседние регионы, где, по его словам, сложилась критическая ситуация из-за пожаров. Он отметил, что в Прикамье «благодаря слаженной работе МЧС и региональных противопожарных служб удается коллективно противостоять стихийным бедствиям».

Спутниковый снимок показывает последствия самого крупного из весенних ландшафтных пожаров, произошедшего в Большесосновском округе Пермского края
Спутниковый снимок показывает последствия самого крупного из весенних ландшафтных пожаров, произошедшего в Большесосновском округе Пермского края
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае вводится запрет на разведение костров в лесах из-за угрозы возникновения пожаров. Вопрос усиления мер противопожарной безопасности обсуждался 17 мая на заседании краевого правительства. Прямая трансляция заседания ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Прошу принять постановление правительства об установлении особого противопожарного режима на территории Пермского края, в котором приняты новые требования к усилению противопожарной безопасности в лесах. Утверждается дополнительный комплекс мер: запрет на разведение открытого огня в парках, на сельхозугодьях; сжигание порубочных остатков, горюче-смазочных материалов и мусора; разведение костров в лесах», — обратился к коллегам глава министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Дмитрий Беланович. Предложение министра было поддержано членами правительства. Нарушителям указанных требований будут грозить штрафы, размер которых увеличен в 2,5 раза, добавил Беланович. С начала текущего года в крае зарегистрировано 36 лесных пожаров. Сейчас на территории шести муниципалитетов Прикамья установлена максимальная чрезвычайная пожарная опасность. По предварительным прогнозам Росгидромета, июнь в регионе будет засушливым. Это может способствовать возникновению лесных пожаров. Губернатор Дмитрий Махонин обратил внимание коллег на соседние регионы, где, по его словам, сложилась критическая ситуация из-за пожаров. Он отметил, что в Прикамье «благодаря слаженной работе МЧС и региональных противопожарных служб удается коллективно противостоять стихийным бедствиям».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...