Власти Пермского края вводят новые запреты из-за пожаров

В Пермском крае вводится запрет на разведение костров из-за пожаров

С начала года в Прикамье произошло 36 пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Пермском крае вводится запрет на разведение костров в лесах из-за угрозы возникновения пожаров. Вопрос усиления мер противопожарной безопасности обсуждался 17 мая на заседании краевого правительства. Прямая трансляция заседания ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу принять постановление правительства об установлении особого противопожарного режима на территории Пермского края, в котором приняты новые требования к усилению противопожарной безопасности в лесах. Утверждается дополнительный комплекс мер: запрет на разведение открытого огня в парках, на сельхозугодьях; сжигание порубочных остатков, горюче-смазочных материалов и мусора; разведение костров в лесах», — обратился к коллегам глава министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Дмитрий Беланович.

Предложение министра было поддержано членами правительства. Нарушителям указанных требований будут грозить штрафы, размер которых увеличен в 2,5 раза, добавил Беланович.

С начала текущего года в крае зарегистрировано 36 лесных пожаров. Сейчас на территории шести муниципалитетов Прикамья установлена максимальная чрезвычайная пожарная опасность. По предварительным прогнозам Росгидромета, июнь в регионе будет засушливым. Это может способствовать возникновению лесных пожаров.

Губернатор Дмитрий Махонин обратил внимание коллег на соседние регионы, где, по его словам, сложилась критическая ситуация из-за пожаров. Он отметил, что в Прикамье «благодаря слаженной работе МЧС и региональных противопожарных служб удается коллективно противостоять стихийным бедствиям».

Спутниковый снимок показывает последствия самого крупного из весенних ландшафтных пожаров, произошедшего в Большесосновском округе Пермского края Фото: telegram-канал @Опасные природные вяления Пермского края»