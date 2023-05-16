Mash: в Сургуте подросток попал в больницу после 12 часов за компьютером

17 мая 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Врачи диагностировали отмирание задней роговицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте подростка отправили на скорой в больницу после 12 часов игры за компьютером. У подростка отек мозга. «Сургутский подросток заработал отек мозга и эпилептический приступ из-за того, что играл в компьютер 12 часов подряд. Мать заподозрила неладное, когда сын начал невнятно разговаривать. Мальчик упал и бился в судорогах, пока не приехала скорая», — сообщает telegram-канал «Ural Mash». По данным telegram-канала, родители не знали, что мальчик всю ночь провел за компьютерными играми. Матери он сказал, что пойдет ночевать к другу, а сам отправился в компьютерный клуб. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске подростки устроили драку в компьютерном клубе. После публикации видео инцидента в интернете полиция назначила проверку.

В Сургуте подростка отправили на скорой в больницу после 12 часов игры за компьютером. У подростка отек мозга. «Сургутский подросток заработал отек мозга и эпилептический приступ из-за того, что играл в компьютер 12 часов подряд. Мать заподозрила неладное, когда сын начал невнятно разговаривать. Мальчик упал и бился в судорогах, пока не приехала скорая», — сообщает telegram-канал «Ural Mash». По данным telegram-канала, родители не знали, что мальчик всю ночь провел за компьютерными играми. Матери он сказал, что пойдет ночевать к другу, а сам отправился в компьютерный клуб. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске подростки устроили драку в компьютерном клубе. После публикации видео инцидента в интернете полиция назначила проверку.