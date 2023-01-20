Полиция проводит проверку драки подростков в игровом клубе Нижневартовска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция, клуб, компьютеры, компы, компьютерный салон
Полиция проводит проверку из-за потасовки в игровом клубе Фото:

Полиция ХМАО проводит проверку по факту потасовки подростков в одном из клубов Нижневартовска, сообщение о которой опубликовал telegram-канал «Осторожно, Югра». В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что в правоохранительные органы никто из участников не обращался.

«По факту публикации драки в игровом клубе в УМВД назначили проверку. Ранее в полицию по этому поводу никто не обращался», — прокомментировали в ведомстве.

По словам авторов публикации, нижневартовские геймеры разругались без повода, часть из них акцентировали внимание на национальности. «„Я могу его на улицу вывести и в багажник посадить“, — такими угрозами закончились катки в Dota2 в одном из компьютерных клубов Нижневартовска. Началось все с того, что один из геймеров попытался что-то украсть у другого игрока», — указано в публикации.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Полиция ХМАО проводит проверку по факту потасовки подростков в одном из клубов Нижневартовска, сообщение о которой опубликовал telegram-канал «Осторожно, Югра». В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что в правоохранительные органы никто из участников не обращался. «По факту публикации драки в игровом клубе в УМВД назначили проверку. Ранее в полицию по этому поводу никто не обращался», — прокомментировали в ведомстве. По словам авторов публикации, нижневартовские геймеры разругались без повода, часть из них акцентировали внимание на национальности. «„Я могу его на улицу вывести и в багажник посадить“, — такими угрозами закончились катки в Dota2 в одном из компьютерных клубов Нижневартовска. Началось все с того, что один из геймеров попытался что-то украсть у другого игрока», — указано в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...