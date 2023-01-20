Полиция проводит проверку из-за потасовки в игровом клубе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полиция ХМАО проводит проверку по факту потасовки подростков в одном из клубов Нижневартовска, сообщение о которой опубликовал telegram-канал «Осторожно, Югра». В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, что в правоохранительные органы никто из участников не обращался.

«По факту публикации драки в игровом клубе в УМВД назначили проверку. Ранее в полицию по этому поводу никто не обращался», — прокомментировали в ведомстве.

По словам авторов публикации, нижневартовские геймеры разругались без повода, часть из них акцентировали внимание на национальности. «„Я могу его на улицу вывести и в багажник посадить“, — такими угрозами закончились катки в Dota2 в одном из компьютерных клубов Нижневартовска. Началось все с того, что один из геймеров попытался что-то украсть у другого игрока», — указано в публикации.