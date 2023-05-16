16 мая 2023

Крупнейший металлургический комбинат Свердловской области ищет сотрудников

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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, сварка, сварщик, уральские локомотивы, предприятие, цех, производство
ОАО «КУЗОЦМ» ищет сотрудников Фото:

ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ»), который является одним из ведущих предприятий цветной металлообработки в России, ищет сотрудников. Предприятие нуждается в мастерах по ремонту электрооборудования, электросварщиках на автоматических и полуавтоматических машинах, а также механики цехов.

ОАО «КУЗОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов:

  • Бухгалтер группы учета товарно-материальных ценностей;
  • Инженер по организации и нормированию труда;
  • Слесарь КИПиА;
  • Механик цеха;
  • Мастер участка (механической обработки);
  • Мастер по ремонту электрооборудования;
  • Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
  • Токарь;
  • Наладчик — слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования.

Предприятие предлагает соискателям расширенный социальный пакет (служебный транспорт/компенсация проезда, компенсация питания, бесплатное посещение бассейна, тренажерный зал и другое). Также будущих сотрудников завода ждет насыщенная корпоративная жизнь. Данные вакансии корреспондент URA.RU обнаружил на hh.ru.

АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» является лидером отрасли цветной металлообработки России. Ассортимент выпускаемой продукции составляет около 16 тысяч типоразмеров и более 140 сплавов. Основными видами выпускаемой продукции являются прессованные и тянутые прутки круглого, шестигранного, квадратного и фасонного сечений, проволока круглая и прямоугольная, полосы коллекторные, шины, аноды, литейные сплавы, порошки и пудры. Продукция используется в различных отраслях промышленности: электротехнической, металлургической, энергетике, машиностроении, судостроении, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, приборостроении, авиационной технике.

Ранее URA.RU писало завод АО «НЛМК-Урал» ищет машинистов и слесарей. Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.

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ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ»), который является одним из ведущих предприятий цветной металлообработки в России, ищет сотрудников. Предприятие нуждается в мастерах по ремонту электрооборудования, электросварщиках на автоматических и полуавтоматических машинах, а также механики цехов. ОАО «КУЗОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов: Предприятие предлагает соискателям расширенный социальный пакет (служебный транспорт/компенсация проезда, компенсация питания, бесплатное посещение бассейна, тренажерный зал и другое). Также будущих сотрудников завода ждет насыщенная корпоративная жизнь. Данные вакансии корреспондент URA.RU обнаружил на hh.ru. АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» является лидером отрасли цветной металлообработки России. Ассортимент выпускаемой продукции составляет около 16 тысяч типоразмеров и более 140 сплавов. Основными видами выпускаемой продукции являются прессованные и тянутые прутки круглого, шестигранного, квадратного и фасонного сечений, проволока круглая и прямоугольная, полосы коллекторные, шины, аноды, литейные сплавы, порошки и пудры. Продукция используется в различных отраслях промышленности: электротехнической, металлургической, энергетике, машиностроении, судостроении, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, приборостроении, авиационной технике. Ранее URA.RU писало завод АО «НЛМК-Урал» ищет машинистов и слесарей. Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.
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