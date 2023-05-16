В Свердловской области выросли цены на лук и капусту

За последнюю неделю в Свердловской области выросли цены на лук, капусту, морковь и картофель. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.
Килограмм репчатого лука вырос в цене на 7,81%, средняя его стоимость составляет 77,8 рубля. За один килограмм белокочанной капусту придется заплатить 39,4 рубля (+4,44). Средняя цена килограмма моркови составляет 44,29 рубля, поднявшись за неделю на 3,28%. Меньше всех подвергся росту цен картофель (+1,59%) — 29,64 рубля.
Также аналитики заметили снижение стоимости огурцов и помидоров. Килограмм томатов подешевел на 5,02% и теперь стоит 214,66 рубля. Огурцы оценивают в 154,94 рубля за килограмм (-15,04%).
Ранее URA.RU писало, что в магазинах Екатеринбурга подскочили цены на популярные крупы. Средняя стоимость гречки и кускуса выросла на четверть.
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