16 мая 2023

В Свердловской области выросли цены на лук и капусту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, капуста, продукты, пенсионерка, морковь, весы, овощная ярмарка, оптовая торговля, еда, продажа, покупка, покупательница, картофель в сетке, лук репчатый
Стоимость килограмма репчатого лука выросла на 7,81% Фото:

За последнюю неделю в Свердловской области выросли цены на лук, капусту, морковь и картофель. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата.

Килограмм репчатого лука вырос в цене на 7,81%, средняя его стоимость составляет 77,8 рубля. За один килограмм белокочанной капусту придется заплатить 39,4 рубля (+4,44). Средняя цена килограмма моркови составляет 44,29 рубля, поднявшись за неделю на 3,28%. Меньше всех подвергся росту цен картофель (+1,59%) — 29,64 рубля.

Также аналитики заметили снижение стоимости огурцов и помидоров. Килограмм томатов подешевел на 5,02% и теперь стоит 214,66 рубля. Огурцы оценивают в 154,94 рубля за килограмм (-15,04%).

Ранее URA.RU писало, что в магазинах Екатеринбурга подскочили цены на популярные крупы. Средняя стоимость гречки и кускуса выросла на четверть.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последнюю неделю в Свердловской области выросли цены на лук, капусту, морковь и картофель. Информация об этом появилась на сайте Свердловскстата. Килограмм репчатого лука вырос в цене на 7,81%, средняя его стоимость составляет 77,8 рубля. За один килограмм белокочанной капусту придется заплатить 39,4 рубля (+4,44). Средняя цена килограмма моркови составляет 44,29 рубля, поднявшись за неделю на 3,28%. Меньше всех подвергся росту цен картофель (+1,59%) — 29,64 рубля. Также аналитики заметили снижение стоимости огурцов и помидоров. Килограмм томатов подешевел на 5,02% и теперь стоит 214,66 рубля. Огурцы оценивают в 154,94 рубля за килограмм (-15,04%). Ранее URA.RU писало, что в магазинах Екатеринбурга подскочили цены на популярные крупы. Средняя стоимость гречки и кускуса выросла на четверть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...