16 мая 2023

В центре Екатеринбурга ГИБДД штрафует самокатчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты. Екатеринбург, самокаты, самокат, электросамокат
ГИБДД привлекла к административной ответственности более десяти самокатчиков Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более десяти человек, управляющих электросамокатами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.

«В ходе ежедневной работы сотрудники Госавтоинспекции контролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения, в том числе лицами, управляющими СИМ (средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, гироскутеры, скейтборды). За несколько часов работы на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта к административной ответственности привлечено более десяти лиц, управляющих СИМ», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что каждый второй житель Екатеринбурга поддерживает введение законодательных ограничений на вождение самокатов. Несмотря на это, спрос на электросамокаты в уральской столице вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более десяти человек, управляющих электросамокатами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу. «В ходе ежедневной работы сотрудники Госавтоинспекции контролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения, в том числе лицами, управляющими СИМ (средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, гироскутеры, скейтборды). За несколько часов работы на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта к административной ответственности привлечено более десяти лиц, управляющих СИМ», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что каждый второй житель Екатеринбурга поддерживает введение законодательных ограничений на вождение самокатов. Несмотря на это, спрос на электросамокаты в уральской столице вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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