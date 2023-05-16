В центре Екатеринбурга ГИБДД штрафует самокатчиков

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более десяти человек, управляющих электросамокатами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.
«В ходе ежедневной работы сотрудники Госавтоинспекции контролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения, в том числе лицами, управляющими СИМ (средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, гироскутеры, скейтборды). За несколько часов работы на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта к административной ответственности привлечено более десяти лиц, управляющих СИМ», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что каждый второй житель Екатеринбурга поддерживает введение законодательных ограничений на вождение самокатов. Несмотря на это, спрос на электросамокаты в уральской столице вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.
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