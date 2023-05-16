В центре Екатеринбурга ГИБДД штрафует самокатчиков

17 мая 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

ГИБДД привлекла к административной ответственности более десяти самокатчиков Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более десяти человек, управляющих электросамокатами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу. «В ходе ежедневной работы сотрудники Госавтоинспекции контролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения, в том числе лицами, управляющими СИМ (средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, гироскутеры, скейтборды). За несколько часов работы на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта к административной ответственности привлечено более десяти лиц, управляющих СИМ», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что каждый второй житель Екатеринбурга поддерживает введение законодательных ограничений на вождение самокатов. Несмотря на это, спрос на электросамокаты в уральской столице вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более десяти человек, управляющих электросамокатами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу. «В ходе ежедневной работы сотрудники Госавтоинспекции контролируют соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения, в том числе лицами, управляющими СИМ (средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, гироскутеры, скейтборды). За несколько часов работы на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта к административной ответственности привлечено более десяти лиц, управляющих СИМ», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что каждый второй житель Екатеринбурга поддерживает введение законодательных ограничений на вождение самокатов. Несмотря на это, спрос на электросамокаты в уральской столице вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.