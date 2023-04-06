Половина екатеринбуржцев хотят ввести ограничения для езды на самокатах

Каждый второй житель Екатеринбурга поддерживает введение законодательных ограничений на вождение самокатов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Super Job.
«Порядка 52% екатеринбуржцев считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения самокатов, против проголосовали 13%. За регулирование движения в большинстве выступают женщины (55%), среди мужчин всего 41%», — сказано в сообщении. Чаще всего за поддержку ограничений отдают голос респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.
Согласно статистике опроса, особенно горожане хотят ввести скоростные ограничения. «Также голосуют за запрет движения по пешеходным зонам и тротуарам. Следующим идет установка возрастного ценза 18+ и внедрение системы обучения управления самокатом с соответствующим удостоверением.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ревде в этом году не будет предоставляться услуга проката электросамокатов. Причиной послужила кража и поломка самокатов в городе.
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