Половина екатеринбуржцев хотят ввести ограничения для езды на самокатах

07 апреля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Чаще всего в поддержку ограничений для самокатчиков отдают голос респонденты 35—44 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Каждый второй житель Екатеринбурга поддерживает введение законодательных ограничений на вождение самокатов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Super Job. «Порядка 52% екатеринбуржцев считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения самокатов, против проголосовали 13%. За регулирование движения в большинстве выступают женщины (55%), среди мужчин всего 41%», — сказано в сообщении. Чаще всего за поддержку ограничений отдают голос респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. Согласно статистике опроса, особенно горожане хотят ввести скоростные ограничения. «Также голосуют за запрет движения по пешеходным зонам и тротуарам. Следующим идет установка возрастного ценза 18+ и внедрение системы обучения управления самокатом с соответствующим удостоверением. Ранее URA.RU сообщало, что в Ревде в этом году не будет предоставляться услуга проката электросамокатов. Причиной послужила кража и поломка самокатов в городе.

Каждый второй житель Екатеринбурга поддерживает введение законодательных ограничений на вождение самокатов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Super Job. «Порядка 52% екатеринбуржцев считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения самокатов, против проголосовали 13%. За регулирование движения в большинстве выступают женщины (55%), среди мужчин всего 41%», — сказано в сообщении. Чаще всего за поддержку ограничений отдают голос респонденты в возрасте от 35 до 44 лет. Согласно статистике опроса, особенно горожане хотят ввести скоростные ограничения. «Также голосуют за запрет движения по пешеходным зонам и тротуарам. Следующим идет установка возрастного ценза 18+ и внедрение системы обучения управления самокатом с соответствующим удостоверением. Ранее URA.RU сообщало, что в Ревде в этом году не будет предоставляться услуга проката электросамокатов. Причиной послужила кража и поломка самокатов в городе.