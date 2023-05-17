Свердловский рэпер Витя АК-47 готовит к выходу новый ролик, в котором снялся миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков. Закулисьем со съемок бизнесмен поделился на своей странице в соцсети.
«Ой-ой. Что-то будет», — кратко подписал видео Рыбаков. Судя по видео, миллиардер даже успел почувствовать себя хип-хоп исполнителем, которые со сцены вместе с рэпером зачитал пару строк. Когда выйдет клип, пока хранится в тайне.
Игорь Рыбаков известен в социальных сетях своими методиками по зарабатыванию денег. Миллиардер доступно рассказывает, что и как надо делать, чтобы привлечь капитал. Бизнесмен вошел в топ-70 журнала Forbes — по данным на 2023 год он заработал 1,4 миллиарда долларов.
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