Рэпер Витя АК-47 из Екатеринбурга снял в своем клипе миллиардера. Видео

Свердловский рэпер Витя АК-47 и челябинский миллиардер Игорь Рыбаков сняли клип

17 мая 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Витя АК-47 пока не говорит, когда выйдет клип с миллиардером Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловский рэпер Витя АК-47 готовит к выходу новый ролик, в котором снялся миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков. Закулисьем со съемок бизнесмен поделился на своей странице в соцсети. «Ой-ой. Что-то будет», — кратко подписал видео Рыбаков. Судя по видео, миллиардер даже успел почувствовать себя хип-хоп исполнителем, которые со сцены вместе с рэпером зачитал пару строк. Когда выйдет клип, пока хранится в тайне. Игорь Рыбаков известен в социальных сетях своими методиками по зарабатыванию денег. Миллиардер доступно рассказывает, что и как надо делать, чтобы привлечь капитал. Бизнесмен вошел в топ-70 журнала Forbes — по данным на 2023 год он заработал 1,4 миллиарда долларов.

Свердловский рэпер Витя АК-47 готовит к выходу новый ролик, в котором снялся миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков. Закулисьем со съемок бизнесмен поделился на своей странице в соцсети. «Ой-ой. Что-то будет», — кратко подписал видео Рыбаков. Судя по видео, миллиардер даже успел почувствовать себя хип-хоп исполнителем, которые со сцены вместе с рэпером зачитал пару строк. Когда выйдет клип, пока хранится в тайне. Игорь Рыбаков известен в социальных сетях своими методиками по зарабатыванию денег. Миллиардер доступно рассказывает, что и как надо делать, чтобы привлечь капитал. Бизнесмен вошел в топ-70 журнала Forbes — по данным на 2023 год он заработал 1,4 миллиарда долларов.