Рэпер Витя АК-47 из Екатеринбурга снял в своем клипе миллиардера. Видео

Свердловский рэпер Витя АК-47 и челябинский миллиардер Игорь Рыбаков сняли клип
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night
Витя АК-47 пока не говорит, когда выйдет клип с миллиардером Фото:

Свердловский рэпер Витя АК-47 готовит к выходу новый ролик, в котором снялся миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков. Закулисьем со съемок бизнесмен поделился на своей странице в соцсети.

«Ой-ой. Что-то будет», — кратко подписал видео Рыбаков. Судя по видео, миллиардер даже успел почувствовать себя хип-хоп исполнителем, которые со сцены вместе с рэпером зачитал пару строк. Когда выйдет клип, пока хранится в тайне.

Игорь Рыбаков известен в социальных сетях своими методиками по зарабатыванию денег. Миллиардер доступно рассказывает, что и как надо делать, чтобы привлечь капитал. Бизнесмен вошел в топ-70 журнала Forbes — по данным на 2023 год он заработал 1,4 миллиарда долларов.

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Свердловский рэпер Витя АК-47 готовит к выходу новый ролик, в котором снялся миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков. Закулисьем со съемок бизнесмен поделился на своей странице в соцсети. «Ой-ой. Что-то будет», — кратко подписал видео Рыбаков. Судя по видео, миллиардер даже успел почувствовать себя хип-хоп исполнителем, которые со сцены вместе с рэпером зачитал пару строк. Когда выйдет клип, пока хранится в тайне. Игорь Рыбаков известен в социальных сетях своими методиками по зарабатыванию денег. Миллиардер доступно рассказывает, что и как надо делать, чтобы привлечь капитал. Бизнесмен вошел в топ-70 журнала Forbes — по данным на 2023 год он заработал 1,4 миллиарда долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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