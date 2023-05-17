Кремль дал установки по обеспечению жильем погорельцев в Свердловской области

17 мая 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Погорельцев из Свердловской области обеспечат жильем до начала отопительного сезона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению новым жильем погорельцев в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте президента России. «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Свердловской области поручено принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях Свердловской области», — сказано в сообщении. Выполнить требования поручено до начала отопительного сезона. Ранее URA.RU писало, что губернатор Евгений Куйвашев держит постройку новых домов Сосьвы на личном контроле. Глава региона лично звонил руководству питерской группы ЛСР в поисках приемлемых финансовых условий.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению новым жильем погорельцев в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте президента России. «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Свердловской области поручено принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях Свердловской области», — сказано в сообщении. Выполнить требования поручено до начала отопительного сезона. Ранее URA.RU писало, что губернатор Евгений Куйвашев держит постройку новых домов Сосьвы на личном контроле. Глава региона лично звонил руководству питерской группы ЛСР в поисках приемлемых финансовых условий.