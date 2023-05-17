Кремль дал установки по обеспечению жильем погорельцев в Свердловской области

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Репетиция воздушной части парада. Москва, военные, самолет, московский кремль, воздушный парад, пилотажная группа, воздушное звено
Погорельцев из Свердловской области обеспечат жильем до начала отопительного сезона Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению новым жильем погорельцев в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте президента России.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Свердловской области поручено принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях Свердловской области», — сказано в сообщении. Выполнить требования поручено до начала отопительного сезона.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Евгений Куйвашев держит постройку новых домов Сосьвы на личном контроле. Глава региона лично звонил руководству питерской группы ЛСР в поисках приемлемых финансовых условий.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению новым жильем погорельцев в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте президента России. «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Свердловской области поручено принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях Свердловской области», — сказано в сообщении. Выполнить требования поручено до начала отопительного сезона. Ранее URA.RU писало, что губернатор Евгений Куйвашев держит постройку новых домов Сосьвы на личном контроле. Глава региона лично звонил руководству питерской группы ЛСР в поисках приемлемых финансовых условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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