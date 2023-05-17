Кремль дал установки по обеспечению жильем погорельцев в Свердловской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению новым жильем погорельцев в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте президента России.
«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Свердловской области поручено принять меры по обеспечению жильем граждан, пострадавших от природных пожаров на территориях Свердловской области», — сказано в сообщении. Выполнить требования поручено до начала отопительного сезона.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Евгений Куйвашев держит постройку новых домов Сосьвы на личном контроле. Глава региона лично звонил руководству питерской группы ЛСР в поисках приемлемых финансовых условий.
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